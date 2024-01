Felipe Ocampos Benítez, mítico delantero del Real Zaragoza, falleció la pasada semana a los 78 años en Asunción. Su muerte fue anunciada este jueves por el club aragonés, que lo definió como "leyenda del Real Zaragoza. Mítico jugador paraguayo de nuestra historia. Un delantero de raza e inolvidable Siempre te recordaremos".

Autor de más de 40 goles en las cinco temporadas que jugó en el Real Zaragoza, Ocampos llegó a tierras aragonesas en la temporada 1969-70 procedente del Guaraní. Punta bravo, valiente y poderoso en el juego aéreo (medía 1,84), Ocampos disputó 130 partidos con la elástica blanquilla.

Ocampos destacó en aquel Zaragoza de los 'Zaraguayos' al que aportó gallardía, bravura y fútbol de quilates a pesar de su envergadura. "El partido que tengo más grabado fue el de mi debut en La Romareda. Era mi presentación, pero me jugaba el futuro. El público le tiraba bolígrafos al presidente, que era Usón, para que me firmara el contrato. Yo no sabía que iba a prueba, me enteré allí mismo, en Zaragoza. Oliveros me puso un centro al segundo palo que metí de cabeza al ángulo en el primer gol. El segundo lo metí desde fuera del área", recordaba el paraguayo en una entrevista concedida a este diario en 2015.

El paraguayo vivió el descenso a Segunda en la 70-71, pero fue clave en el retorno a Primera y en la conquista del tercer puesto en la Liga en la 73-74, su última como zaragocista. "Nunca me olvidaré de mi gente de Zaragoza. Ellos veían que no era falso como los futbolistas de hoy en día, que enseguida se tiran. Tengo las piernas marcadas y me rompieron la cara no sé cuántas veces. La nariz, las cejas, la boca... Una vez incluso me sacaron un diente de un golpe. Fue De Felipe, el del Madrid. Pero eso no fue ni un codazo, fue un puñetazo directamente", recordó en esa entrevista.