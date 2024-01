Yan Eteki vuelve a sonreír en el Alcorcón, donde el centrocampista camerunés está recobrando su mejor nivel tras varios años difíciles y después de firmar en verano pasado por solo una temporada tras rescindir del Casa Pia luso: “Era lo mejor para mí firmar solo por un año, para volver a mostrarme, para ponerme de nuevo en el escaparate después de algunos años complicados”, destaca el jugador, importante para Fran Fernández e indiscutible para Mehdi Nafti en los 5 partidos que lleva el entrenador tunecino, que ha revivido al equipo alfarero hasta sacarlo fuera del descenso y que examina este sábado al Real Zaragoza. “Ahora estamos muy bien, en un gran momento y están llegando los resultados. Nafti ha simplificado las cosas y el equipo ha cogido muy pronto su idea, trabajando bien atrás y siendo muy sólidos”, reseña de un equipo que solo ha encajado dos goles con el nuevo míster en esas 5 citas ligueras.

La historia de Eteki, goleador en La Romareda con el tanto que sentenció la victoria alfarera en la décima jornada, un 8 de octubre que empezó a constatar que el Zaragoza de Escribá no funcionaba tan bien como pareció en el arranque liguero, empieza en Yaundé (Camerún) y en una prueba que hace con 15 años en el verano de 2012 con el Leganés. “Vine a probar, me cogieron y ya me quedé en esa cantera, en cadetes, pero solo estuve un par de meses, ya que en diciembre me fichó el Sevilla”. Allí se convirtió en una de las grandes promesas, indiscutible en el juvenil hispalense que logró la Copa del Rey y fijo con Diego Martínez, y también aunque algo menos con Tevenet, cuando el filial estuvo en Segunda. “En la adaptación futbolística no tuve problemas, pero sí en la familiar. Los primeros años fueron duros, lejos de casa, el idioma, otras costumbres… Me costaba mucho volver cuando regresaba a mi país de vacaciones, pero todo eso ha merecido la pena”, dice el jugador, que ahora vive con su hermana en España.

“Creo que el esfuerzo de venirme tan joven ha merecido la pena y he hecho buenos años aquí, me queda mucha carrera por delante y ahora mismo no contemplo irme a Camerún a jugar, no veo aún regresar a mi país”

Traspaso por un millón de euros

Se trata de un centrocamopista de despliegue, capaz de abarcar mucho campo, pero también con un buen trato de balón. El Sevilla en 2018 lo traspasó al Almería a coste cero y con una opción de recompra y en el conjunto almeriense llegó su explosión, en Segunda y con el mismo Fran Fernández que lo pidió para el Alcorcón el pasado verano. El Sevilla ejecutó la opción por medio millón de euros y lo vendió al Granada por el doble para que el camerunés estuviera tres temporadas en Primera, la última con descenso y una salida al Casa Pia y una cesión en la segunda vuelta del año pasado al Cartagena. “No he vivido mis mejores años en las últimas temporadas, por eso buscaba en el Alcorcón volver a encontrarme muy bien y creo que lo estoy consiguiendo”, añade, con la seguridad de que a sus 26 años aún le queda mucho fútbol en Europa: “Creo que el esfuerzo de venirme tan joven ha merecido la pena y he hecho buenos años aquí, me queda mucha carrera por delante y ahora mismo no contemplo irme a Camerún a jugar, no veo aún regresar a mi país”, sentencia el camerunés, internacional absoluto en dos ocasiones y con 128 partidos en Segunda y otros 65 en Primera en España. “Mi idea, mi objetivo, es volver a jugar en la máxima categoría, he demostrado que puedo tener un sitio ahí”.

"Fue un gol sencillo, a puerta vacía, solo tuve que empujarla, pero fue muy importante porque ya nos daba seguro la victoria y marcar siempre es bonito, mucho más cuando no haces muchos, y más en un escenario como La Romareda”

No le van a faltar propuestas al final de curso y con la carta de libertad si no renueva en un Alcorcón que va a más y que ya doblegó al Zaragoza en la primera vuelta cuando estaba en zona de descenso. “Hicimos un partido muy serio en La Romareda, estuvimos muy juntos y trabajamos bien. Es verdad que sufrimos, sobre todo en la primera parte, pero la victoria fue merecida por el esfuerzo que hizo el equipo", señala, recordando el gol que marcó tras el primero de los varios errores garrafales de Poussin en una cesión de Marc Aguado. “Mi compañero (Bustos) presionó bien al portero y estábamos muy arriba ya y después hubo un penalti (de Jair a Jacobo) y a mí el balón me llegó solo para empujarla. Fue un gol sencillo, a puerta vacía, solo tuve que rematar, pero fue muy importante porque ya nos daba seguro la victoria y marcar siempre es bonito, mucho más cuando no haces muchos, y más en un escenario como La Romareda”.

No duda de la permanencia del Alcorcón, ya que “tenemos plantilla para la permanencia, sin duda, pero no solo por lo futbolístico, también y sobre todo por lo personal. Este grupo ha estado muy unido cuando han venido mal dadas y es ahí cuando se demuestra la fortaleza. Yo estoy convencido de que nos vamos a salvar”, afirma, con la misma convicción que ve al Zaragoza en la zona de arriba, puesto que “posee un plantillón, un grupo de sobra para pelear por subir y además con esa afición detrás, que empuja tanto. Creo que va a hacer muy buena segunda vuelta y estará ahí”.

Destaca a “Maikel Mesa, Azón, Francho o Manu Vallejo, aunque tiene buenos jugadores en todas las líneas y es más relevante el colectivo, el grupo que forman, que las individualidades. Son un equipazo”, además de reconocer que la mejoría en las últimas jornadas en el conjunto zaragocista es patente. “Son muy difíciles de ganar ahora, pero nosotros necesitamos ese triunfo y seguro que les vamos a poner las cosas muy difíciles aquí”, concluye.