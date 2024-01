La cesión se puede romper sin coste alguno y así se habló en verano, pero el Atlético ha decidido cumplir su palabra y que Mouriño complete la temporada en el Zaragoza, donde ahora es fijo con Velázquez y está ganando experiencia en España. El Cholo, sin el comodín que representa Azpilicueta y sin Soyüncü, tiene para el eje a Savic, Giménez, que acumula en los últimos tiempos varias lesiones, aunque ahora está en condiciones de jugar, Hermoso y la posibilidad de adaptar a Witsel o a Reinildo, que acaba de regresar de la Copa de África con Mozambique y que es lateral izquierdo, aunque puede actuar emn el eje. No son demasiados efectivos con el equipo rojiblanco vivo en las tres competiciones, Liga, Copa y Champions.

Mouriño, que ha arrastrado molestias en el pubis en las últimas semanas que no le están lastrando nada en su rendimiento, ha jugado en 12 partidos en este curso (10 de titular) y en el de Copa ante el Azteneta, pero en los seis últimos ha estado en el once con Julio Velázquez, siendo solo relevado ante el Eldense y donde se ha adaptado a la perfección al sistema de tres centrales impuesto por el nuevo técnico.

Con Fran Escribá tuvo un protagonismo escaso y hasta el Atlético y los agentes del jugador meditaron en octubre la posibilidad de revertir la cesión por su poca presencia en el equipo, ya que es una apuesta de futuro del club al pagar 2,7 millones en verano al Racing de Montevideo y la idea con su cesión es que tuviera minutos y bagaje en España. Su cesión en el Zaragoza es pura, sin opción de compra, y regresará al Atlético en junio con la idea de quedarse en el conjunto colchonero o buscar una cesión en un club ya de Primera, por lo que solo en ese escenario, en caso de ascenso zaragocista, podría tener lugar un segundo préstamo del que por ahora no se ha hablado nada.

Beccacece mantiene a Guti como una opción más

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, aseguró este viernes lo mismo que hace una semana, que Guti es una opción más disponible, aunque en la pasada jornada contra el Valladolid no jugó y se quedó en el banquillo tras pedir salir y no ir citado ante el Tenerife. “Ya dijimos que sería una opción si su situación no se resolvía. Y seguimos en la misma línea. A él, en concreto, como a Salinas, a Miguel (San Román), los felicité porque están entrenando muy bien. Y sé que no es fácil. Es importante que los jugadores que no son tan protagonistas de los minutos de partido, en la semana me demuestren que quieren estar. Si es necesario Raúl jugará. Está en su mejor momento por cómo está entrenando. En su cabeza estará esa incertidumbre, pero en el día a día está muy focalizado", dijo el entrenador argentino antes del partido de este domingo en Andorra. Guti espera el acuerdo entre el Zaragoza y el Elche por su cesión con opción de compra en caso de ascenso y además ambos clubs negocian el traspaso a coste cero de Bermejo a la entidad ilicitana.