Logró el Real Zaragoza ante el Andorra la primera victoria de la segunda vuelta y de 2024, pero sobre todo frenó una dinámica de cuatro empates seguidos con Julio Velázquez, que afronta el reto de conquistar un segundo botín consecutivo, algo que el equipo no logra desde el inicio de Liga, cuando fueron hasta cinco seguidos con Fran Escribá para después caer en una crisis que se llevó por delante al anterior entrenador y que le ha hecho firmar al equipo solo tres triunfos en 18 citas ligueras: "Ganar en Alcorcón sería brutal, porque no es fácil en esta categoría lograr dos triunfos seguidos y si queremos conseguir algo importante hay que lograrlo, porque tenemos que exigirnos estar en disposición de sumar de tres y sería muy positivo hacerlo. Nos daría muchísimo, tanto a nivel mental como emocional", aseguró el entrenador vallisoletano, centrado, como siempre dice, en el presente, focalizado en el partido y sin mirar ni a objetivos a largo plazo ni al mercado, en el que no quiso entrar a valorar posibles entradas y salidas antes del miércoles, tampoco la más clara de Bermejo rumbo al Elche.

Para el partido en Santo Domingo conserva las mismas bajas por lesión de Cristian Álvarez, Bakis, Valera y Nieto, que "van evolucionando bien y se van integrando en ciertas partes de los entrenamientos, pero no pueden ser parte obviamente del equipo aún, aunque esté contento de que vayan dando pasos adelante". Ante el Sporting el 5 de febrero puede volver ya Valera y es factible que lleguen a tiempo Bakis o Cristian, que esta semana ya han completado gran parte del trabajo grupal. Mientras, es baja en Santo Domingo Toni Moya, sancionado e indiscutible ahora con el entrenador, "pero lo hemos trabajado y tenemos claro su sustituto (apunta a ser Jaume Grau). No me voy a regodear nunca en las bajas sino que solo pienso en buscar soluciones, ya que jugará otro compañero que seguro que se va a dejar la vida", dijo Velázquez, que recupera a Jair y que debe decidir sobre su vuelta al eje tras el buen papel de Lluís López ante el Andorra, aunque todo apunta a que volverá el portugués. "Lo que queremos todos los entrenadores es tener más jugadores a disposición y estoy contento porque Jair es una opción más y hay que decidir después, también en función de las connotaciones del rival y del partido que esperamos".

"Ellos llevan una dinámica positiva ahora y tienen claro a lo que juegan y lo hacen bien. Hay que ser inteligentes para llevar el partido a donde queremos, a donde nos interesa para ganar"

La estrategia y las dimensiones

El partido que espera Velázquez es "duro ante un rival sólido y agresivo y lo tenemos que afrontar con humildad. Ellos llevan una dinámica positiva ahora (10 puntos de los últimos 12) y tienen claro a lo que juegan y lo hacen bien. Hay que ser inteligentes para llevar el partido a donde queremos, a donde nos interesa para ganar y estamos confiadísimos para hacerlo tras una semana de gran trabajo de todos, donde hemos estado genial, y llegamos preparados para un partido que nos va a demandar cosas distintas que el del Andorra", argumentó el preparador zaragocista, que también elogió el trabajo en la estrategia, en el balón parado, del enemigo, ya que "son fuertes en saques de banda, córners o faltas, con buenos lanzadores como Javi Lara. Tenemos que evitar que se encuentren cómodos ahí, evitando llevar el partido donde nos expongan", en un campo, además, que también favorece la sensación de peligro en esas jugadas por las propias dimensiones, que "son interesantes, pero se puede jugar sin problema, aunque por posicionamiento de las gradas el campo puede parecer que sea más pequeño, aunque se puede practicar buen fútbol", argumentó.

Lo sabe bien Velázquez porque entre 2016 y 2018 estuvo dos años en el Alcorcón, donde logró dos permanencias consecutivas y dejó buenos números globales en 82 partidos que le convierten en el quinto entrenador que más partidos ha dirigido al cuadro madrileño en Segunda. "Guardo gran recuerdo de aquella etapa, aunque ya hace muchos años y el cambio del club a nivel de propiedad, de dirección general y deportiva ha sido muy grande, pero lógicamente me alegro de todo lo bueno que le pase", espetó el míster zaragocista, que como siempre no quiso entrar en demasiadas polémicas y terrenos pantanosos por estar "focalizado" solo en el Alcorcón.

"No me desgasto en lo sucedido en Amorebieta (audios del VAR), porque además no suelo opinar de los árbitros. Tras el partido ya dije lo que consideré y a partir de ahí no digo nada más. Lo que no puedo controlar me hace perder energía"

Ese fue el argumento para, por ejemplo, no hablar de los audios del VAR sacados a la luz por Jijantes con la mano en Amorebieta que no supuso un claro penalti a favor y en la que Fuentes Molina nunca pidió a Fuentes Toca que fuera a revisarla. "No me desgasto en eso, porque además no suelo opinar de los árbitros. Tras el partido ya dije lo que consideré y a partir de ahí no digo nada más. Lo que no puedo controlar me hace perder energía, profundizar en eso solo me desgasta y no es bueno", espetó

Y una expresión parecida usó al hablar de un final de mercado de enero donde el Zaragoza espera, al menos, tres fichajes, un lateral zurdo, un centrocampista y un jugador de banda derecha, porque "ya hay gente del club preparada para eso. la interacción es diaria con el director general y el director deportivo, con esas sinergias que hay, y las situaciones en el mercado son dinámicas, pero solo me centro en el partido", explicó, sin querer entrar en la probable despedida de Bermejo, rumbo al Elche en una operación en la que llegaría Guti al Zaragoza, que se añade a la deseada y reconocida salida de Poussin, ya que "no entro a valorar posibles altas y bajas. En los jugadores que hay tengo confianza máxima y estoy feliz de tenerlos. Lo que pueda acontecer de aquí al miércoles no depende de mí, porque mi objetivo es sacar el máximo partido de lo que tengo. No es el momento de valorar eso, solo de pensar en el partido de Alcorcón, en el que ganar sería precioso".