Fran Gámez no tiene una lesión grave a priori y las sensaciones del jugador valenciano y del cuerpo médico del Real Zaragoza es que solo sufrió una sobrecarga en el isquiotibial derecho, ya que notó la zona cargada y en el peor de los casos sufriría una leve contractura. Así, apunta a llegar sin problemas al partido ante el Sporting en La Romareda el lunes 5 de febrero, teniendo en cuenta que ahora mismo es uno de los jugadores más en forma del equipo, si bien el partido suyo en Alcorcón no fue tan brillante como los anteriores.

«Tengo la esperanza de que se quede en nada o casi nada. No lo puedo concretar porque no he hablado con el equipo médico, pero Fran es un chico maduro e inteligente y ha pedido el cambio antes de que pudiera ir a más. Tengo la sensación de que no pueda ser nada grave», dijo el entrenador zaragocista, Julio Velázquez, para el que Gámez es indiscutible en el carril diestro con la defensa de cinco que viene utilizando.

Amarilla por protestar

El que no estará seguro ante el Sporting será Marc Aguado, que vio la amarilla en el minuto 55 al protestar una falta que Ávalos Barrera le señaló y en la que tan apenas tocó a Yan Eteki. La amarilla fue por «por protestar, de forma reiterada, una decisión mía», reflejó en el acta el colegiado. Cumplirá de este modo castigo por ciclo de amarillas, ya que no cabe recurso al nunca eliminarse estas cartulinas por protestar. Contra el Sporting volverá Toni Moya, que cumplió sanción en Alcorcón por ciclo de amarillas, y lo pueden hacer Bakis, Cristian y, más probablemente, Valera tras sus lesiones, aunque en el caso del turco y del portero, que llevan más tiempo de baja, serán sus sensaciones las que lo marquen..