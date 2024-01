El Real Zaragoza se ha ejercitado este domingo en la Ciudad Deportiva en una sesión sin novedades en la que los titulares en Santo Domingo ante el Alcorcón han hecho trabajo de recuperación en el gimnasio y los suplentes y no convocados en ese duelo se han ejercitado sobre el césped en un entrenamiento de mayor intensidad, pero suave en todo caso. Entre ellos han estado Valera, Bakis y Cristian Álvarez, que han completado su trabajo en el césped y que afrontan una semana larga y decisiva para ver si pueden estar en la citación ante el Sporting para el duelo en La Romareda el lunes 5 de febrero, aunque en ningún caso serían titulares en esa cita.

El que más posibilidades tiene es Valera, que sufrió una lesión en el isquiosural derecho ante el Levante el 20 de diciembre. La lesión fue más importante que solo una leve rotura, por lo que ha estado más de un mes al margen del grupo, aunque ya retornó el jueves y empezó a trabajar con el resto y con 8 días por delante hasta el partido ante el Sporting para que vaya aumentando y mejorando sensaciones parece claro que podrá estar al menos en la lista en ese día, teniendo en cuenta que el alicantino ha sido fijo con Velázquez en el esquema de tres centrales para ocupar el carril zurdo que ahora es de Mollejo. En cualquier caso, si llega, como así parece, al partido será para ocupar plaza en el banquillo.

Bakis lleva haciendo trabajo grupal desde el 17 de enero, aumentando tiempo con el resto del grupo día a día y completando ya algunas sesiones después de la meniscopatía que sufrió en la rodilla derecha a principios de noviembre y que le ha tenido de baja desde el partido ante el Oviedo, por lo que se ha perdido 11 partidos de Liga y uno de Copa. En su lesión había afectación cartilaginosa y se decidió no operar, porque implicaba la despedida de la temporada, y la mejoría ha sido sobre todo importante en las últimas semanas, aunque siempre dentro de la precaución. Con todo, y a pesar del optimismo del jugador y su entorno, el primer duelo en el que tiene opciones reales de ir citado es ante el Sporting.

Con Cristian Álvarez el plan de la precaución fue el mismo que con Bakis y desde el principio se miró a 2024 para su regreso. Ya entrena con el grupo, en tramos, desde el martes pasado, y hace portería, teniendo en cuenta que se lesionó en el isquiosural izquierdo ante el Andorra el 5 de octubre y que recayó el 21 frente al Eibar, por lo que no se han querido correr riesgos y el fichaje de Badía ha aumentado la idea de ir con mucha paciencia en su vuelta, que llevará a Velázquez a tomar una decisión bajo palos dado el buen nivel del recién fichado. Se ha perdido el meta argentino 12 jornadas de Liga y el partido copero.

Gámez, Toni Moya y Marc

Fran Gámez ha hecho este domingo trabajo de gimnasio, pero se retiró el sábado en Alcorcón en el minuto 70 con unas molestias musculares en el isquio derecho. En principio, es solo una sobrecarga, una leve contractura, y la semana irá marcando, pero lo más normal es que no tenga problemas para llegar ante el Sporting, donde no estará Marc Aguado, sancionado al cumplir ciclo de amarillas, y regresará Toni Moya, que cumplió castigo ante el Alcorcón. El equipo regresará al trabajo el martes por la tarde y ya no tendrá más descanso hasta el duelo ante el Sporting el lunes en La Romareda para cerrar la jornada 25.