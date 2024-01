La búsqueda de un lateral izquierdo en este tramo final del mercado de enero, un objetivo que tiene el club desde septiembre, cuando se lesionó Carlos Nieto en Cartagena, tiene en el lateral Braian Cufré un candidato, ya que el Real Zaragoza ha hablado ya con el defensa argentino del Mallorca y está entre las alternativas que maneja el jugador, que ha regresado al club balear tras su cesión al New York City de la MLS y que no cuenta para Javier Aguirre. Con contrato hasta junio y de 27 años, va a rescindir con total seguridad estos días y será libre para elegir destino, prefiere quedarse en Europa, maneja propuestas de su país, de Talleres y Belgrano, y su prioridad es seguir en la élite, pero el Zaragoza está posicionado y va a apurar sus opciones.

Braian Cufré, que si rescinde antes del jueves puede incorporarse a cualquier club desde el paro, fichó por el Mallorca en 2020 desde Vélez Sarsfield por cerca de un millón de euros, tras un traspaso que fue llevado a la FIFA al entender el club balear que debía ser la cantidad inferior y que el organismo internacional fijó en 900.000 euros. Mantuvo un buen nivel en la 20-21, con Luis García Plaza, jugando 29 partidos ligueros, con 20 de titular en el ascenso bermellón, y fue cedido al Málaga también en Segunda en la 21-22, con 25 encuentros, para regresar al conjunto balear y solo tener 5 encuentros en Primera en la 22-23 y marcharse en enero de hace un año a la MLS, al New York City, donde jugó en 25 encuentros (22 de inicio), con dos goles y cuatro asistencias. El último partido en Estados Unidos lo disputó ante Orlando el 21 de septiembre y en este enero ha estado entrenando con el Mallorca, aunque sin opciones de quedarse, ya que Aguirre cuenta con Lato y Jaume Costa.

«No se queda en la dinámica del equipo y no ha jugado partido oficial desde septiembre. Es un encanto y se pone a punto, pero de momento no cuento con él y así se lo dije», aseguró hace dos semanas Javier Aguirre. Braian Cufré cumple con el requisito de conocer la Liga española y además es un jugador con proyección ofensiva que puede hacer a la perfección las labores de carrilero, además de que va a quedar libre, pero cuenta con propuestas que serían más elevadas. A favor del Zaragoza está la posibilidad de quedarse en España, aunque sea en Segunda.

Opciones caídas

El club ha intentado ya varias vías para ese lateral izquierdo, como Dani Tasende (Villarreal B), que ya en noviembre se vio que era imposible tras la decisión del club castellonense de que se quede para luchar por la continuidad en Segunda, o el retorno de Pep Chavarría, que apunta a quedarse en el Rayo tras tener no pocas ofertas de Segunda, la mejor de todas del Espanyol. Salinas (Elche) era otra vía, pero con Lautaro Blanco de regreso a Argentina, a Boca Juniors, el club ilicitano se quedará con el canterano, mientras que el Sporting, que tiene a tres especialistas en el carril zurdo, no va a dar salida a Pablo García, ni tampoco el Almería a Centelles.