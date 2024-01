La crono de Cordero en el Real Zaragoza

Poco más de cuatro días le quedan a Juan Carlos Cordero, ya que el mercado de enero finaliza en la noche del jueves 1 de febrero para intentar cerrar los movimientos previstos en el Real Zaragoza en esta ventana invernal que arrancó el día 2. El director deportivo ha decidido aguardar a la recta final de un mercado que funciona de manera muy distinta al de verano, con más opciones de última hora que son imposibles unas semanas antes. El Zaragoza busca en estos días un jugador para cada banda, un lateral-carrilero en la izquierda y un interior-extremo en la derecha, un centrocampista y, en el mejor de los casos, una guinda en ataque. Mientras, Poussin y Bermejo son las salidas claras en estos días y todo apunta a que Enrich se quedará en la plantilla.

Entonces, habrá que hablar en estos cuatro días desde hoy, algo más de 100 horas, de unos 5-6 movimientos que se unan a la llegada de Edgar Badía cedido del Elche y y a la despedida ya consumada a préstamo hace dos semanas de Luna al Real Unión. El Zaragoza ha tenido que aguardar a esas operaciones de última hora esperando una mejoría clasificatoria que apenas ha llegado (5 puntos de 9 en 2024) y que haga más atractivo el destino de La Romareda para los futbolistas que buscan un futuro contrato en Primera y para sus clubs que incluyen una opción de compra en caso de ascenso. Además, el margen económico para acometer esta reestructuración no ha sido muy elevado, aunque subió con la salida de Jano Monserrate al Atlético.

Tres fichas libres y el paro

Además, el Zaragoza tiene tres fichas libres de la primera plantilla, por lo que si no ocupa todas antes del jueves siempre podrá recurrir al mercado del paro, sobre todo de futbolistas que rescindan antes del cierre de esta ventana.

El fichaje para la banda derecha tenía el nombre ya asignado y cerrado en Arnau Puigmal, que se lesionó en un entrenamiento del Almería el 8 de enero cuando su cesión con opción de compra estaba pactada y pendiente solo del OK final del club andaluz y que quedó rota. El Zaragoza tiene en el bético Juan Cruz una de las opciones, ya que el extremo argentino es zurdo pero entra por la banda derecha de forma habitual, un perfil similar al de Bermejo, pero con más capacidad en la banda. Va a salir cedido del Betis tras renovar, pero el Leganés sigue siendo el claro candidato, con el Elche como otra vía y el Zaragoza jugando aún sus bazas.

El lateral zurdo ha sido el objetivo prioritario reconocido por el propio Cordero, que así lo admitió en la presentación de Edgar Badía y en el que lleva varios meses trabajando, aunque la posición es de las más complicadas para reforzar porque no abundan de garantías en el mercado. La llegada de Julio Velázquez y la imposición del esquema con tres centrales y dos carrileros ha dejado claro que en este enero en esa apuesta debe primar el perfil ofensivo en una lista en la que se han caído candidatos (Tasende, Chavarría, Salinas...), no se han abierto vías con Pablo García o Centelles y ahora tiene la posibilidad de Braian Cufré.

Guti y la medular

Velázquez ha pedido un centrocampista desde su llegada en enero y el perfil buscado era el de un pivote fuerte físicamente y de contención, donde ha habido opciones que se perdieron, otras aún encima de la mesa, alguna desde el paro, y en la que la posibilidad de Guti implicaría cambiar el tono futbolístico de esa apuesta. La opción del zaragozano, sin minutos ayer otra vez en el Elche, cogió velocidad desde hace unas tres semanas y supone una cesión con opción de compra en caso de ascenso, que rondaría los 1,5 millones. El Zaragoza tendría que asumir el salario del jugador, 200.000 euros hasta junio, y el interés ilicitano en Bermejo eximiría del pago por esa cesión que desde el primer minuto ha sido negociable. Guti ha hecho fuerza para venir al Zaragoza y es una vía con claras opciones de salir.

Muchas menos tiene la de Bebé, que este lunes juega ante Mauritania en los octavos de la Copa de África y al que el Rayo no quiere dar salida, no al menos rescindido para tener que buscar otro extremo, y un acuerdo de traspaso ya complica mucho el escenario para el Zaragoza, que tampoco puede llegar a las pretensiones de Bebé. Así, el club aragonés solo cuenta con el deseo del caboverdiano, una baza fuerte, aunque no parece bastar en este caso.

Bermejo y el Elche

Bermejo tuvo la vía del Valladolid, que solo propuso una cesión, y apunta al Elche, con un traspaso a coste cero. Más difícil es la salida de Poussin, valorado por el Albacete como opción y al que se ha intentado colocar en Francia, en la Ligue 2, o en Ligas menores como Turquía, Grecia o Chipre. La rescisión, con dos años y medio más, no parece factible. Sergi Enrich, con un año y medio más, que no desea salir al extranjero y que no tiene posibilidades en Segunda dado su contexto económico, además de que en el Zaragoza se valora su trabajo y su aportación en el grupo, apunta a quedarse.