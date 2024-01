Poco más de tres días quedan para que el jueves por la noche eche la persiana el mercado de fichajes de enero y ya hay una alternativa que está en estos momentos del todo descartada para el Real Zaragoza. La realidad es que el regreso de Tiago Bebé, por mucho que lo alimentara el deseo del jugador, no ha sido en este enero una opción real en ningún momento, ya que dependía de una salida del Rayo que el club vallecano no tenía demasiada intención de facilitar. Ni a día de hoy tiene, porque exige un acuerdo de traspaso, ya que su salida le obliga a buscar a un jugador ofensivo y el caboverdiano, aunque no es titular con Francisco, sí tiene un rol importante de revulsivo, hasta en 14 jornadas de Liga, con dos goles (otros dos más en Copa) hasta que a principios de enero se fue a la Copa de África, y porque los parámetros de la operación se le escapan al Zaragoza. Así, el club aragonés ve imposible su llegada. Al menos ahora. En verano, si acaba contrato y no se ejecuta la opción por rendimiento (por partidos) para prorrogar ese vínculo, ya se verá.

Con la cesión descartada desde el inicio, después de que fuera la fórmula en enero de 2023 asumiendo el Rayo una parte de su ficha, que ronda los 1,5 millones de euros, las posibilidades del Zaragoza pasaban por un fichaje en propiedad, por convencer al jugador con un contrato de larga duración una vez que se desvinculara del Rayo. De aquí al jueves pueden pasar muchas cosas, claro, pero que el club vallecano le dé la carta de libertad a Bebé, titular ante Mauritania esta tarde de lunes en el partido de octavos de la Copa de África, con un acuerdo de rescisión se antoja como un imposible (si rescinde antes del jueves puede firmar a partir de ese día desde el paro).

Y un acuerdo de traspaso también lo es, ya que aunque fuera a coste cero implicaría también un elevado coste económico por el salario que tiene el jugador hasta junio. Con todo, lo más probable es que Bebé acabe la temporada como rayista y después decida su futuro, quizá con el Zaragoza aún como opción en verano, aunque eso ya se verá. En el deseo del futbolista está también buscar un destino más atrayente económicamente (Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes...), aunque su buena experiencia en Zaragoza, donde jugó en 16 partidos y anotó 4 dianas para convertirse pronto en un ídolo de la grada, y su buena relación con Juan Carlos Cordero le pueden hacer cambiar de idea, aunque eso ya sería dentro de unos meses.

“El Zaragoza la verdad es que es una opción, no puedo decir que no ni mentir. Es una de las posibles salidas. En el Rayo no estoy siendo muy protagonista, no estoy teniendo los minutos que me corresponden, los que necesito y quiero. Tengo contrato, pero no descarto la opción de volver al Zaragoza”, decía el jugador hace dos semanas en Radio Marca Zaragoza. "No hay tema con Bebé, no va a salir, el Rayo no nos ha dicho que saliera", aseguraban a este diario a principios de enero desde su agencia, una visión que coincidía también por entonces con la del Zaragoza, que no veía opciones por la negativa rayista.