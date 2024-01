Lo nunca visto en invierno en el Real Zaragoza

Esta ventana de enero que finaliza el jueves es la undécima en Segunda y en las diez anteriores no llegó con tantos deberes el Real Zaragoza como los que ahora tiene por delante, ya que se esperan unos 5 movimientos, entre fichajes, donde se quiere traer un medio (con Guti de claro candidato) y un jugador para cada banda, un lateral-carrilero en la izquierda (con Braian Cufré de opción) y interior-extremo en la derecha, además de la posibilidad muy difuminada ya de un atacante, ya que todo apunta a que se va a confiar en la recuperación de Bakis y se puede dar por seguro que Enrich no se irá. En las despedidas, son Poussin,que puede ir al Albacete o regresar a su país, y Bermejo, rumbo al Elche, los que están en la rampa.

Si se cumple todo eso y teniendo en cuenta que el Zaragoza tiene margen de fichas, con tres disponibles, para llevarlo a cabo, la recta final de este mercado sería la más ajetreada en los últimos 11 años. Con un límite salarial estrecho y con un mercado muy parado, Cordero ha esperado a este tramo final para que los movimientos permitan que se abaraten operaciones imposibles hace unas semanas, además de tener la esperanza de que una mejor clasificación liguera convirtiera al Zaragoza en un destino más atractivo con vistas a contratos y objetivos en Primera, algo que no se ha cumplido, con 5 puntos de 9 en este 2024.

En 2016, con la revolución que llevó a cabo Narcís Juliá, llegaron en los últimos días Emmanuel Culio (Las Palmas), Joan Campins (Barcelona B) y, tras lesionarse Vallejo, Guitián (Sporting) como remedio de urgencia antes del cierre del mercado, cuando además salió Jorge Díaz al Numancia. Cuatro movimientos en esos días, los mismos que hubo en el tramo final de la ventana invernal de 2020, con Lalo Arantegui, cuando el club firmó a El Yamiq (Genoa), Dani Torres (Alavés) y, a los pocos días del cierre y aprovechando la lesión de Ros, a Burgui (Alavés), mientras que Grippo puso rumbo al Oviedo.

El resto de cierres de mercado de enero han sido menos intensos. En 2015, por ejemplo, no hubo ni un movimiento en los últimos días, mientras que en 2021 que Vuckic no saliera impidió traer un extremo y tampoco hubo movimientos de última hora en las salidas. En 2014, en el primer enero en esta etapa en Segunda, en un mercado en el que solo llegó Arzo, no hubo fichajes de última hora y sí las salidas de Porcar (Kas Eupen) y Jorge Ortí (Villarreal B) sobre la bocina. Hasta 2 incorporaciones se dieron en la recta final de enero de 2019, Dorado (Rayo) y Linares (Reus), mientras que en 2017 arribaron Feltscher (Getafe) y, desde el paro y con el cierre echado, Samaras, además de irse Erik Moran al Leganés. En 2018 solo llegó Perone (nástic) y se marchó Valentín al Córdoba.

Los dos anteriores

Restan los dos precedentes. En 2022 aterrizó sobre la bocina Sabin Merino, con 3 años de contrato y desde el Leganés, mientras que se revirtió la cesión al Club del Este de César Yanis, que acabó ese curso a préstamo en el Zamora. Hace un año, ya con Real Z LLC y Cordero en la dirección deportiva, se pudo fichar a Bebé porque en los últimos días solo salió Petrovic, pero no lo hicieron Quinteros, Manu Molina y James, que lo haría a mediados de febrero cedido al Wisla.