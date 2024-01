El Real Zaragoza y el Elche han dado forma este miércoles al acuerdo por el que Raúl Guti regresa a La Romareda, cedido hasta junio con una opción de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera del equipo zaragocista y Sergio Bermejo se marcha al club ilicitano, también cedido, aunque en esta ocasión con una opción de compra que no es obligatoria en favor de la entidad franjiverde. Los dos clubs, a falta del cruce de documentos este jueves, el día del cierre del mercado de enero, han cedido en una parte de sus pretensiones, puesto que el Zaragoza solo aceptaba la marcha de Bermejo en propiedad y traspasado, y así se le transmitió al Valladolid, y el club alicantino no cobra por la cesión del jugador, ya que el Zaragoza asume el salario de Guti hasta junio.

La negociación para dar forma a esas dos operaciones no ha sido fácil y falta la rúbrica, también esa dificultad ha llegado por la propiedad del Elche, en este caso por su máximo accionista, Christian Bragarnik, que siempre le gusta apurar las negociaciones. El club alicantino sabía que tenía que sacar al centrocampista zaragozano por la determinación del jugador a salir y por su absoluta decisión de volver al Zaragoza, pero ha ido demorando los tiempos para una operación que ya tiene el principio de acuerdo entre las partes y que debe hacerse oficial el último día de mercado.

Guti, que se marchó en 2020 traspasado al Elche por 5 millones y con contrato hasta 2025, regresa tres años y medio después al Zaragoza, donde se formó en su cantera, ya que llegó en juveniles procedente del Stadium Casablanca, y saltó al primer equipo en la 17-18, explotando con Natxo González y firmando tres grandes temporadas, aunque en la 18-19 arrastró problemas de pubis, pero en la 19-20 y con Víctor alcanzó su mejor nivel, que le abrió las puertas de Primera, en el recién ascendido ese verano Elche.

En el equipo ilicitano ha jugado 95 partidos en Primera, con dos buenas campañas iniciales, y 11 en esta temporada en Segunda, donde ha tenido un rol secundario para Sebastián Beccacece, su entrenador, después de que ya su salida se planteara en verano, pero el Elche pedía traspaso y eso cerró cualquier vía. En los últimos tres encuentros no ha jugado por esa decisión de salir para la que el Leganés fuera el primer interesado (Racing, Huesca y otros clubs de Segunda también lo tantearon), pero no llegaba a cubrir su ficha, unos 200.000 euros hasta junio. Cuando el Zaragoza entró en escena hace 20 días, tal y como adelantó este diario, Guti no tuvo dudas y ha presionado todo lo posible para reforzar la medular zaragocista. Salvo giro que ya nadie espera, así será, con una opción de compra que debe estar en torno a la cantidad que le queda al Elche de amortizar de su traspaso, en torno a los 1,5 millones de euros.

Bermejo, por su parte, tenía tomada la decisión de su salida desde hace dos meses y el adiós de Escribá fue la pieza decisiva para que por el mediapunta se escucharan ofertas. El Valladolid convenció al jugador, pero su oferta la desechó el Zaragoza, al ser una cesión pura y dura. El intercambio de necesidades ha hecho que Elche y Zaragoza se pongan de acuerdo y el mediapunta se va cedido con una opción de compra voluntaria, en función de rendimiento. Tiene contrato en el Zaragoza hasta 2025 y ha disputado, desde 2020, 126 partidos de Liga y 5 de Copa como zaragocista (su mejor temporada fue la pasada, la 22-23) renovando su primer contrato, que era por el mínimo salarial, en 2022 para ponerse en el ranking medio de la plantilla, en torno a 300.000 euros. La mitad de ese salario es lo que asume el Elche.