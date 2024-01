Sinan Bakis ya ve la luz al final del largo túnel en el que ha estado inmerso los últimos tres meses. Una meniscopatía en su rodilla derecha le mantiene fuera de los terrenos de juego desde el 30 de octubre, cuando disputó en El Plantío ante el Burgos (1-1) su último encuentro antes de caer lesionado en una sesión de entrenamiento.

Catorce partidos se ha perdido ya el turco, fichaje estrella el pasado verano para ejercer de referencia ofensiva de un equipo en el que Bakis debía ser esencial. Sin embargo, el punta , que aún no ha marcado en partido oficial este curso, ha estado más tiempo en la grada que sobre el campo, donde su rendimiento, en todo caso, fue de más a menos a lo largo de la decena de choques en los que estuvo disponible.

Ahora, tras varias sesiones con el grupo y a expensas de que no se produzcan retrocesos en esta fase final de su recuperación, Bakis asoma para volver, mucho tiempo después, a una lista de convocados, si bien no es descartable que se apueste por incrementar la dosis de intensidad en los entrenamientos durante esta semana y aplazar una más su regreso a una citación. En todo caso, no está descartado que Bakis se siente en el banquillo el próximo lunes frente al Sporting.

El tratamiento conservador que se aplicó para abordar su dolencia en la rodilla le ha apartado del quirófano pero la articulación tardó en adquirir la estabilidad necesaria y prolongó su convalecencia algo más de lo inicialmente previsto. Por eso, el club apostó por huir de la precipitación e ir poco a poco tanto en su recuperación como en la readaptación. Ahora, con varios días ya de entrenamiento con el grupo, todo apunta a que su vuelta no se demorará en exceso.

De momento, Bakis también se ejercita con normalidad junto al grupo y su regreso a una citación ya solo es cuestión de tiempo. Un paso más en un largo trayecto que, ahora sí, llega a su fin. Valera, recuperado ya de su lesión muscular, también apunta a volver a una citación ante el Sporting.