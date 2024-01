Alejandro Francés es inamovible en la defensa de un Real Zaragoza en la que el canterano lleva tiempo asentado. Ocho partidos consecutivos en el once y 18 en total en toda la temporada avalan al canterano, que se muestra satisfecho con su rendimiento. "Creo que estoy jugando muy bien, el míster me está dando mucha confianza y eso se nota en el campo", valora Francés, que, en todo caso, admite que "sigo con la misma ilusión y las mismas ganas de seguir progresando porque creo que tengo mucho margen de mejora todavía".

Su protagomismo crece en un sistema de tres centrales implantado por Velázquez que parece haber llegado para quedarse. Al zaragozano, el dibujo le gusta. "Creo que estamos más seguros. Me gusta porque creo que tenemos grandes centrales en la plantilla y podemos hacerlo bien", subraya el zaguero, habituado a pasar por todas las zonas de la retaguardia. "Soy un jugador polivalente y puedo jugar en todas las zonas de la defensa. Es verdad que al no estar acostumbrado a algunas posiciones a lo mejor no puedo ofrecer un alto rendimiento en algunos partidos, pero me adapto muy rápido y el entrenador lo sabe. Estoy preparado para aportar mi granito de arena", afirma Francés, encantado con la llegada de Edgar Badía. "Es un gran compañero que ha traído pasión e ilusión que ha contagiado al equipo. Nos está aportando mucho, es un gran portero".

Con la visita del Sportinga ya en el horizonte, el canterano lamenta que el duelo vuelva a disputarse en lunes. "Entiendo que es una putada para la gente. pero creo que habrá una gran entrada. No entiendo esta situación pero hay que seguir. Ojalá podamos sumar los tres puntos".