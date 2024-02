Juan Cruz no llegará al Real Zaragoza. El Betis ha autorizado al jugador a salir cedido y el extremo finalmente recalará en Butarque con una cesión con opción de compra. El Leganés era el primer candidato para Cruz, pero el Zaragoza desde finales de la pasada semana estaba encima de la negociación y el martes Juan Carlos Cordero estuvo en Sevilla para intentar cerrar una operación que se ha dilatado por el mercado de fichajes del Betis, que no ha autorizado al jugador a salir hasta no tener atados a algunos refuerzos para la delantera (Bakambu, Chimy Ávila o Fornals) tras la salida de Luiz Henrique al Botafogo.

Tanto en las dos entidades como desde el entorno del futbolista se veía desde el martes con mucho optimismo la posibilidad de que Juan Cruz llegara a La Romareda, una vieja aspiración de Cordero, que ya lo quiso en verano. Sin embargo, la mejor clasificación del Leganés, más cerca del ascenso para la opción de compra obligatoria, que sería de un millón, si se sube, ha pesado más en el Betis, al margen de que el jugador también ha cambiado su parecer en las últimas horas. Tenerife o Elche, que había intensificado la negociación también en las últimas horas, lo querían. El Leganés no llegaba a la totalidad de su salario, unos 250.000 euros hasta junio, pero al final ha hecho un esfuerzo económico y cubre toda la ficha, desatascando esa negociación.