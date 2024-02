El Real Zaragoza lo deja todo para el último día de mercado

Un mediocentro defensivo, un lateral izquierdo y un extremo. Eso es lo que, en principio, falta por llegar a un Real Zaragoza que sigue sin encontrar salida a Poussin y que tiene a Bermejo esperando en la rampa de salida, aunque en este caso con el Elche como destino en la doble operación con Guti de regreso a La Romareda que ambos clubs dejaron perfilada este miércoles. En total, cinco operaciones que, teóricamente, debería acometer este jueves, 1 de febrero, Juan Carlos Cordero, máximo responsable de la parcela deportiva del club. Es posible, incluso probable, que alguna de ellas haya quedado ya descartada antes de afrontar las últimas horas de un mercado que acaba a medianoche y que mantiene en vilo al zaragocismo ante el continuo trajín de posibles llegadas y potenciales salidas que viene marcando la actualidad zaragocista en las últimas horas. Será, sin duda, un día largo.

Imanol

Los nombres propios del día están claros: Guti, Kaiky, Juan Cruz y un lateral izquierdo que, si por Cordero fuera, sería Imanol García de Albéniz, el joven valor del Athletic Club y al que el director deportivo blanquillo intenta convencer, de momento sin éxito, de que recale en La Romareda. El vizcaíno, de 23 años, quiere quedarse y tratar de persuadir a Valverde a pesar de que apenas ha jugado cuatro encuentros este curso. Braian Cufré, que acaba de rescindir con el Mallorca, dejó de ser opción hace unos días.

Kaiky

La sorpresa llegó desde Almería, donde se llegó a dar por cerrado el fichaje de Kaiky, central brasileño de 20 años por el que el club andaluz pagó 7 millones de euros hace dos temporadas. La incorporación, en principio, respondería a una oportunidad de mercado ya que la adquisición de un central no figuraba inicialmente en la lista de la compra de Cordero. Sin embargo, la implantación, por parte de Velázquez, de un sistema sustentado sobre tres centrales que parece haber venido para quedarse, habría llevado al cuerpo técnico y la dirección deportiva a plantearse una operación en la que, sin embargo, el Almería pretende imponer una cláusula que penalice al Zaragoza en caso de que el defensa no juegue asiduamente. Por ahí, de momento, Cordero no pasa.

Guti

En la medular, el deseo sigue siendo Guti, al que el Elche mantiene a raya hasta el último día y al que no dejará salir a cambio de nada. El fichaje más caro en la historia del club alicantino (pagó 5 millones de euros) debe dejar, según el Elche, algo de dinero en las arcas. La inclusión de una cuantía económica por la cesión que el Zaragoza querría convertir en una opción de compra o la obligación de que el jugador renueve antes de irse han alargado la negociación. El jugador quiere volver a casa y los dos clubs dejaron perfilado el pacto para ese regreso, cedido con opción de compra en caso de ascenso hasta junio, algo que debe ser oficial este jueves. Puigmal, el centrocampista del Almería al que una lesión le apartó del Zaragoza cuando todo estaba acordado, fue anunciado ayer como nuevo jugador del Elche, cedido con opción de compra. Sergio Bermejo también acabará cedido en el conjunto alicantino con una opción de compra no obligatoria.

Juan Cruz

Para el último día también queda la incorporación de un atacante. El elegido es Juan Cruz, extremo del Betis, cuya cesión Cordero dejó prácticamente cerrada en Sevilla a comienzos de semana. Pero tampoco en este caso lo está teniendo fácil el Zaragoza, cuyo deseo de anunciar este miércoles el fichaje se vio truncado por la imposición del Betis de aplazarlo todo hasta el jueves ante la dificultad para cerrar un jugador en esa demarcación. Hasta que no llegue, Juan Cruz deberá esperar para salir.

Así lo ha trasladado el Betis tanto al jugador como al Zaragoza, que sigue convencido de que el argentino llegará a La Romareda en calidad de cedido con opción de compra de un millón de euros en caso de ascenso. Pero las negociaciones que el club verdiblanco mantiene con Rioja (Alavés) todavía no han deparado un acuerdo que estaría algo más cercano con Fornals. Además, el Betis negocia la incorporación de Chimy Ávila para sustituir al exzaraogocista Borja Iglesias, que se ha marchado al Bayern Leverkusen, y Luiz Henrique ya es jugador del Botafogo.

Con tantos frentes abiertos, desde Sevilla se ha optado por mantener a Juan Cruz en casa hasta que fructifiquen las negociaciones abiertas para dar entrada al extremo pretendido. El Zaragoza, que asumirá los 250.000 euros correspondientes a la mitad del salario del futbolista, se mantiene a la espera con la confianza depositada en que todo acabará bien.

En el capítulo de salidas, Cordero sigue sin dar puerta a Poussin a pesar de llevar numerosas semanas buscando destino al francés. El Albacete, uno de los interesados, descarta su incorporación a pesar de que Altube se marcha, en principio, al Cartagena siempre que la entidad manchega se asegure un sustituto.

Así que, salvo el fichaje de Edgar Badía realizado a primeros de mes, todo queda para un último día frenético. A medianoche culmina el plazo habilitado para realizar incorporaciones en unas plantillas en las que ya no podrá haber movimientos hasta el final del curso. Y el Zaragoza, con tres fichas libres, afronta la cuenta atrás definitiva con muchas tareas pendientes. Si todas ellas acaban llevándose a cabo, será la recta final más ajetreada en los últimos 11 años. Nunca antes se habían afrontado las últimas horas de mercado con tantas operaciones pendientes. Estrategia u obligación, el caso es que Cordero tiene por delante una jornada repleta de trabajo. Está en juego la composición definitiva de una plantilla que permita afrontar las 18 jornadas restantes con aspiraciones a algo más que a volver a instalarse en la zona de nadie.