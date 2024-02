Los fichajes de Edgar Badía, Raúl Guti y Akim Zedadka serán, salvo giro, los últimos del Real Zaragoza en este invierno, el club tiene dos fichas libres, con 23 dorsales asignados además de Rebollo y Borge, con ficha del filial pero a todos los efectos del primer equipo y estará atento por si hay alguna oportunidad que pueda encajar, pero ahora mismo todo apunta a que no se va a hacer ese esfuerzo. Tampoco con un futbolista que acaba de rescindir, como podría ser el caso de Negredo (Cádiz), aunque el perfil de ese delantero está cubierto en la plantilla, con jugadores similares y lo que se ha buscado en ataque y no se ha logrado es un segundo punta, un extremo con velocidad y gol. Otro jugador que fue tanteado como alternativa antes del cierre es Campaña, sin ficha desde junio en el Levante, pero tampoco llegará tras la incorporación de Guti

El Zaragoza ha cerrado el mercado de enero con uan revolución menor de la prevista, con 5 movimientos, también con las salidas de Bermejo y Marcos Luna, al Elche y al Real Unión, y sin cubrir la prioridad de un lateral izquierdo, aunque se asume que en el mercado del paro no hay un refuerzo para esa demarcación. Si este invierno, en todo el mercado, no ha ofrecido demasiadas cosas que fueran realmente interesantes, o así se ve desde el club, desde el paro la probabilidad de encontrar alguna alternativa interesante queda bajo mínimos. Así, si no hay cambio de planes, que podría ser en forma de lesión grave, el Zaragoza se dejará esas dos fichas libres yy no las ocupará desde el paro, también para prever cualquier contingencia que se pueda dar hasta junio.

Mientras, en las salidas, se va a intentar con Poussin, con una cesión a algunos de los mercados que permanecen abiertos, que solo en Europa son muchos, como Israel, Austria ( 6 de febrero), Turquia (9), Rumanía (12), Hungría (14), Suiza (15), Polonia y Rusia (22), Chequia (25), Bulgaria (25), por citar los que podrían ser más atractivos para el portero galo, pero Poussin ha apostado por seguir en el Zaragoza cuando ha sido valorado por algunos clubs, sobre todo por el Albacete, y solo deseaba volver a Francia. Dado que ese mercado no está abierto, en el improbable caso de que rescindiera, lo que exige una indemnización al tener dos años y medio más de contrato, no podría volver a la Liga de su país hasta junio. Así, todos los caminos conducen a su continuidad y a que se quede y complete una portería con 4 arqueros, con Cristian, a punto de volver, Edgar Badía y Rebollo, con el que tampoco se contempla una salida a día de hoy, por lo que Velázquez en un plazo breve tendrá que descartar siempre a un meta..

En este mercado de fichajes el Elche ha sido el más activo, con hasta 12 movimientos, seis de entradas y otros tantos de salidas, con 10 se han quedado el Mirandés, seis fichajes, y el Valladolid, con 5 incorporaciones y un delantero que busca en el paro, para alcanzar los 9 el Cartagena. Por el otro lado, Villareal B y Espanyol, con una entrada y una salida han sido los menos activos en el mercado finalizado el jueves por la noche.

Todos los movimientos de este mercado de enero

Albacete

ALTAS: Fidel Chaves Elche), Raimon Marchán (Melbourne Victory) Kaiky (Almería)

BAJAS: Sergi Maestre (Sabadell), Datkovic (Singapur)

Alcorcón

ALTAS: Marciano Sanca (Almería), Iker Bilbao (PAS Giannina), Fede Vico (libre)

BAJAS: Álvaro Bustos y Álex López

Amorebieta

ALTAS: Jorge Yriarte (Eibar), Angel Troncho (Eibar), Unai Bustinza (libre), Iker Unzueta(Vizela)

BAJAS: Manu Hernando (Racing de Santander), Javier Avilés (Leganés/Málaga), Luis Quintero (Villarreal/Deportivo), Marco da Gracia (Juventus)

Andorra

ALTAS: Jorge Pombo (Racing de Santander), Karrikaburu (Real Sociedad)

BAJAS: Anderson Arroyo (Liverpool/Burgos), Manu Nieto (Elche), Laorent Shabani (IFK Norrköping)

Burgos

ALTAS: Joni Montiel (Valladolid/ Rayo Vallecano), Anderson Arroyo (Andorra/Liverpool)

BAJAS: López Pinto (Algeciras), Andy Rodríguez (Cartagena)

Cartagena

ALTAS: Tomás Mejías (Ceuta), Darío Poveda (Leganés/Getafe), Diego Moreno (Mirandés/Osasuna), Arnau Ortiz (Eldense-Girona), Andy Rodríguez (Burgos)

BAJAS: Lautaro de León (Celta / Mirandés), Marc Martínez (Granada), David Ferreiro (Málaga), Héctor Hevel

Movimientos en el Eibar

ALTAS: Peru Nolaskoain (Athletic), sergio León (Elche)

BAJAS: Jorge Yriarte (Amorebieta*), ángel troncho(Amorebieta*), Yanis Rahmani (Tenerife*)

Movimientos en el Elche

ALTAS: Sergio Bermejo (Zaragoza), Jhegson Méndez(Sao Paulo), David López (Mallorca*), Arnau Puigmal (Almería), Matías Dituro (Fatih Karagümrük), Manu Nieto (Andorra*)

BAJAS: Raúl Guti (Zaragoza*), Fidel Chaves (Albacete), lautaro Blanco (Boca Juniors), Sergio león (Eibar), Álex Martín (Racing de Ferrol*), Edgar Badía (Zaragoza*)

Eldense

ALTAS: Ian Mackay (Deportivo), Mo Dauda (Tenerife), Nacho Monsalve (LKS Lodz polaco)

BAJAS: Arnau Ortiz (Girona-Cartagena), Zubiaurre (Mirandés), Miguel Marí (Hércules), Eddie Salcedo (Inter de Milán).

Espanyol

ALTAS: Rubén Sánchez (Mirandés)

BAJAS: Ramón Ramos (Olympiakos)

Huesca

ALTAS: Carlos Gutiérrez (V-V. Nagasaki), Elady Zorrilla (Tenerife),

BAJAS: Manu Rico (Ceuta), Abou kanté, Diego Aznar (Mestalla), Kevin Carlos (Yverdon Sport suizo)

Leganés

ALTAS: Juan Cruz (Betis) Brasanac (Osasuna), Borja López (Zulte Waregem)

BAJAS: Darío Poveda (Getafe/Cartagena), Lalo (Atlético B), Josema (Ruch Chorzów de Polonia), Naim García (Barcelona B)

Movimientos en el Levante

ALTAS: Nikola Maras (Deportivo Alavés), Alfonso Pastor (Sevilla)

BAJAS: Rubén Vezo (Olympiacos)

Mirandés

ALTAS: La Gumina (Sampdoria), Mendes (Almería), Dani Luna (Mallorca), Lautaro de león (Celta / Cartagena), Ibra Kebé (Girona), Zubiaurre (Eldense)

BAJAS: Rubén Sánchez (Espanyol), Diego Moreno (Osasuna/Cartagena), Alan Godoy (Alavés-Nástic) Nikita Iosifov (Castellón)

Oviedo

ALTAS: Santiago Homenchenko (Peñarol), Dubasin (Basilea), Borja Sánchez (Club León)

BAJAS: Álex cardero (Arenteiro), Romario Ibarra (Pachuca)

Racing de Ferrol

ALTAS:Óscar Pinchi (Rizespor), Álex Martín (Elche), Nico Serrano (Athletic)

BAJAS: Carlos Vicente (Alavés)

Racing de Santander

ALTAS: Manu Hernando (Amorebieta), Jordi Mboula (Hellas Verona), Roko Baturina (Gil Vicente)

BAJAS: Jorge Pombo (Andorra), Yeray Cabanzón (Ponferradina)

Sporting

ALTAS: Mario González (Los Ángeles, MLS)

BAJAS: Jordan Carrillo (Santos Laguna), Enol Coto (Real Murcia)

Tenerife

ALTAS: Yanis Rahmani(Eibar), Álvaro Jiménez (Cádiz)

BAJAS: Elady Zorrilla (Huesca), alassan Gutiérrez (Melilla), Mo Dauda (Eldense), Pablo Hernández(Melilla)

Valladolid

ALTAS: Lucas Oliveira (Cruzeiro), Amath Ndiaye (Mallorca), André Ferreira (Granada), Stipe Biuk (Los Ángeles FC), César Tárrega (Valencia),

BAJAS: Tunde (Vila das Aves), Joni Montiel (Rayo Vallecano/Burgos), Gustavo Henrique (Corinthians), John Víctorr (Santos - Botafogo)

Villarreal B

ALTAS: Hugo Novoa (Leipzig)

BAJAS: Fabio Blanco (Cultural Leonesa)

Real Zaragoza

ALTAS: Raúl Guti (Elche), Akim Zedadka (Lille), Edagar Badía (Elche)

BAJAS: Bermejo (Elche), Marcos Luna (Real Unión)