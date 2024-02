Juanele: "Salir, salía, pero nunca influyó en mi rendimiento"

Recordar anécdotas es una de las rutinas más recurrentes entre amigos. En una de esas estaba Juan Castaño Quirós, Juanele (Gijón, 1971) cuando caminaba por el Muro junto a Fernando Asensio, "Chumi". "¿Por qué no hacemos un libro con todo esto?", se propusieron. "La idea me rondaba desde hace tres o cuatro años. Empezamos el 23 de abril del año pasado a escribir. Ha quedado algo muy guapo", explica el Pichón en su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA, mientras sujeta sobre sus manos el resultado. Más de 200 páginas de una obra titulada "Mi verdad", un libro "un poco rebelde, como yo". En él también, claro está, hay un recuerdo a su paso por el Real Zaragoza, donde aborda sin tapujos la depresión que sufrió. "Se juntó un problema familiar con que Paco Flores me había apartado del equipo", explica.

"No es que se contaran muchas mentiras sobre mí, pero tenía la necesidad de decir la verdad sobre mi vida, sobre todo, por mi hija, María", subraya. El prólogo lleva la firma de otro ídolo del sportinguismo: Luis Enrique. "Lo que más me molestó en mi carrera es que dijeran que salía el día antes de los partidos. Eso nunca lo hice. Ni en el Sporting, ni en el Tenerife, ni en el Zaragoza. Salir, salía, sí, pero nunca influyó en mi rendimiento", asegura. Por aclarar todo, en "Mi verdad"

Su autobiografía es puro Juanele. No solo por el contenido de sus páginas, sino por la forma en la que ha visto la luz. Ni ha contado con una editorial para sacarlo adelante ni tampoco se ha puesto en manos de un profesional para escribir su relato, más allá "de una persona que se ha encargado de labores de corrección y le ha dado un poco de forma cuando ya estaba todo hecho". Como en el fútbol, el Pichón huyó de patrones, confió en su talento y dejó que todo fluyera. "Va a gustar. Hay muchas anécdotas, muchas", desliza con media sonrisa.

Relata desde sus inicios "con 6 años, en el Roces. También todo lo que disfruté de los 10 a los 18 años en el Veriña, luego el Sporting...". De rojiblanco, se queda con la temporada 1993-94, en la que "ganamos en El Molinón a todos los grandes". De ahí cuenta en el libro cómo vivió desde dentro su "vacile" a Fernando Hierro y otros detalles. "Zamorano me tiraba del pelo por detrás y me decía: ‘¿Nene, qué haces? Somos el Madrid’. Luego empezó a hacerlo también Míchel", recuerda, entre risas. Intentos de desquiciarlo que al Pichón le dieron alas.

Hay también apartado especial para aquel Mundial de 1994 en el que se quedó sin jugar. "Fue verdad que los compañeros me mandaron a comprar hamburguesas y me pilló Clemente. Era muy joven, los veteranos te pedían eso y ¿cómo no ibas a hacerlo? Pero ahí el entrenador me puso la cruz. Me faltó apoyo de Clemente, mucho apoyo. No merecí que me dejara en el banquillo", defiende Juanele, para después deslizar que "pasaron más cosas que se cuentan en el libro". No olvida otros capítulos de su trayectoria, como aquella vuelta de la semifinal de la UEFA, ante el Schalke 04, que se perdió por acumulación de tarjetas. "Quizá de haber jugado estaríamos hablando de otra cosa", pero lo que más le indigna, asegura, son falsos mitos sobre su estilo de vida.

Habla de su etapa en el Zaragoza, esos cinco años en los que levantó una Copa, vivió un descenso y un ascenso, y de aquella depresión, de cómo un doctor "con mucha historia detrás" le diagnosticó después un trastorno bipolar durante una visita a Madrid. "Es probable que esos problemas ya me acompañaras desde niño. Creo que el libro también puede ayudar a personas que se vean reflejadas en las mismas situaciones", asegura. Tampoco huye de la etapa que le tocó pasar en prisión. "De eso no puedes sacar ningún aprendizaje. No saqué nada positivo", concluye. Para todo lo demás, invita a comprar su libro, que saldrá a la venta, a un precio de 25 euros, nada más sea presentado. La presentación será el 8 de febrero, a las 20 horas, en un local hostelero, el Bambara, de Gijón. Juanele en estado puro.