La peculiar situación en la que se ha quedado la portería del Real Zaragoza no tiene parangón en el fútbol español en esta temporada. Con tres porteros con ficha del primer equipo, que en el Zaragoza son Cristian Álvarez, a punto de regresar de una lesión en la que lleva desde octubre, aunque no lo hará aún este lunes ante el Sporting, Edgar Badía, cedido en este enero del Elche y titular ahora, y Poussin, al que no se le ha podido encontrar acomodo, mientras que con licencia del filial está Rebollo, que esta semana arrastra molestias musculares y que es a todos los efectos de la primera plantilla, ya que no se contempla que juegue con el Aragón, como sí hizo la temporada pasada. Otros tres equipos en Segunda poseen tres de sus 25 fichas ocupadas por metas, mientras que son hasta cinco en Primera, por lo que un total de nueve clubs en el fútbol profesional tienen así confeccionada su plantilla, aunque solo en el Zaragoza el cuarto portero no puede bajar al filial.

La solución, claro está, además de la normalidad que asegura Velázquez en el día a día que va a tener, pasa por una salida de Poussin a alguno de los mercados abiertos ahora, aunque el meta francés no está por la labor, mientras que Edgar Badía y Cristian son los que pelearán por la titularidad cuando vuelva el argentino con Rebollo con muy pocas o nulas opciones de jugar si bien el descarte será el arquero galo cuando estén los cuatro. El Mirandés, el Andorra y el Racing de Ferrol tienen tres porteros inscritos con ficha del primer equipo. En el cuadro jabato, que ha fichado este enero a Zubiaurre, contaban ya con Ramón Juan y Luis López, mientras que aparece inscrito en LaLiga con dorsal del Mirandés B Iago Domínguez, que juega con ese filial en esta temporada. Andorra, con Ratti, Oier y Dani Martín, y Racing de Ferrol, con Gazzaniga, Bernad y Cantero, solo tienen a los tres en la lista de la plantilla inscrita, aunque sin porteros del filial consignados. En el caso opuesto, están el Oviedo, que solo posee a Braat con dorsal del primer equipo, aunque el que juega es Leo Román, con ficha del B, y el Cartagena, que traspasó este enero a Marc Martínez al Granada y fichó sobre la bocina del pasado 1 de febrero a Tomás Mejías para competir con Lizoain en la primera plantilla y Saldaña y Jhaffets, sobre todo el segundo, como relevos, pero ambos con ficha del B. Mientras, en Primera, son Granada, Mallorca, Real Madrid, Almería y Valencia los que tienen tres arqueros con dorsal del primer equipo. El conjunto madridista incorporó a Kepa tras la grave lesión de Courtois en verano y tiene también a Lunin. El tercer portero es Diego Piñeiro, que podría jugar en Primera Federación, aunque no lo hace al ir citado con el primer equipo. En el Valencia son Jaume Domenech, Rivero y el indiscutible Mamardashvili, sin arqueros del Mestalla, mientras que Rajkovic, Greif y Cuéllar conforman la tripleta del Mallorca, en el que Álex Quevedo sí juega en el filial. Resta el Almería con Mariño, Fernando y Maximiano, además del apoyo de Bruno Iribarne, que actúa con el segundo equipo indálico y el caso atípico es el Granada, que ha fichado a dos porteros en enero, Batalla y Marc Martínez, se ha quedado a Raúl Fernández y ha dado salida a André Ferreira para tener tres a disposición de Medina y con Adri López jugando en el Granada B. Con solo una ficha ocupada en el primer equipo en la élite solo está el Alavés con Sivera. La 15-16, el precedente Desde la 15-16 no tenía el Zaragoza tres porteros con dorsal en el primer equipo, en la temporada que compartieron en el banquillo Popovic y Lluís Carreras. Manu Herrera y Bono se repartieron todos los partidos, con presencia testimonial de Alcolea, que no jugó, y sin arqueros del Aragón. La diferencia con la actual es que han jugado los tres que tienen dorsal de la primera plantilla, con Cristian en 10 partidos hasta su lesión en el Eibar, los 4 de Poussin, dos de titular, además de la Copa, donde ya dilapidó su futuro de zaragocista, los tres últimos de Badía, indiscutible desde que llegó a principios de enero, además de los 9 que jugó Rebollo antes del parón navideño.