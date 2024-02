Sergio Bermejo pasó este lunes por el trámite de su presentación por el Elche, al que llegó en las horas finales del mercado el pasado jueves cedido por el Real Zaragoza en una operación en la que el club aragonés pudo incorporar a Guti, aunque tanto el propio mediapunta madrileño como el cuadro franjiverde, en la voz de su director deportivo, Óscar Manteca, se esforzaron en dejar claro que ambas operaciones eran independientes y que el interés de la entidad ilicitana venía de antes: "Desde el primer momento en que supe la intención del club lo tuve muy claro, ya que el interés viene desde hace tiempo. Eran negociaciones distintas la de Guti y la mía y me sentí muy querido por el Elche desde el principio", dijo Bermejo, presentado por el Elche junto al central cedido por el Mallorca David López tras debutar en la convocatoria ya el viernes en el choque ante el Burgos, aunque sin tener minutos.

Algo similar expresó Manteca antes de dar el paso a los dos jugadores, asegurando que el mediapunta zaragocista llega cedido con una opción de compra (en caso de ascenso y si juega la mayoría de los partidos es obligatoria y de dos millones) añadiendo que "desde hace tiempo estamos interesados y le venimos siguiendo. Se vinculó su llegada al interés del Zaragoza en Guti, pero también estábamos interesados nosotros. Sergio tenía ofertas de equipos que clasificatoriamente están por encima de nosotros y siempre quiso venir".

"Mi inicio de esta temporada fue complicado, porque tuve una lesión al final de la pasada que me hizo perderme toda la pretemporada. Y eso fue un poco un lastre. El Zaragoza, además, empezó bien y me costó entrar, pero lo de no jugar más ya es una decisión del entrenador"

El Valladolid fue ese club también interesado en Bermejo, pero solo ofrecía una cesión simple y el interés zaragocista en el regreso de Guti dejó claro que la única vía para el madrileño estaba en el Martínez Valero, ya que el futbolista tenía decidido salir de La Romareda, mucho más tras el adiós de Escribá, con el que dio su mejor versión en la segunda vuelta de la pasada temporada, puesto que desde la llegada de Velázquez no fue titular y tan apenas tuvo minutos. "Mi inicio de esta Liga fue complicado, porque tuve una lesión al final de la pasada que me hizo perderme toda la pretemporada. Y eso fue un poco un lastre. El Zaragoza, además, empezó bien y me costó entrar, pero lo de no jugar más ya es una decisión del entrenador. Siempre entrené bien y estuve en disposición para saltar al césped", argumentó un Bermejo que en el Zaragoza habitualmente ha jugado acostado en la banda, aunque "desde mis inicios siempre lo hice más en posiciones interiores, de segundo punta o en el centro del campo. En el fútbol profesional, sin embargo, solo se me conoce en la derecha, es a lo que me tuve que adaptar en Zaragoza, pero creo que mi mejor versión está por dentro".

Rivales directos

Con el Elche ahora sexto y en playoff y el equipo zaragocista buscando la reacción para intentar llegar a esa zona no es descabellado un duelo entre ambos equipos en la promoción y "si se da, yo soy jugador del Elche y daré el 100% por este club", dijo el mediapunta madrileño, que mantuvo en las últimas semanas mucho contacto con Sergio Carreira, lateral franjiverde y con el que coincidió en el filial del Celta y "siempre me dijo que este era un club muy familiar, que me tenía que venir. No me lo pensé y fue una decisión muy fácil venir al Elche. Al final se dio todo rápido, en el último día, pero vengo con muchas ganas de aportar todo de mí, el 100%", indicó Bermejo, que tiene contrato en el Zaragoza hasta 2025 y que ha jugado de blanquillo 131 partidos oficiales desde 2020, 126 de ellos de Liga. "Beccacece me ha parecido desde el primer momento un entrenador muy cercano, sabe transmitir muy bien lo que quiere y desde el primer día noté la piña en el vestuario y con la afición, para ir todos en la misma dirección, eso es clave", acabó diciendo de su nuevo equipo.