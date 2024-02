El Real Zaragoza ya peina el mercado del paro en busca de un posible sustituto para Guti, que se perderá el resto de la temporada tras sufrir una rotura de rótula el pasado lunes ante el Sporting.

Juan Carlos Cordero, director deportivo del club aragonés, analiza ya las escasas opciones disponibles en un mercado delicado que no ofrece demasiadas garantías. Por ello, el Zaragoza tiene claro que solo acometerá un fichaje en caso de que haya consenso acerca de su aportación a un equipo hecho. Si hay dudas o no se encuentra lo que se busca, no vendrá nadie.

Y la realidad es que las opciones son limitadas. Campaña, que acumula nueve meses sin jugar tras romperse el ligamento cruzado y el menisco, está libre pero todo apunta a que no llegará a La Romareda. En primer lugar, por esa larga inactividad, a pesar de que lleva semanas entrenando con el Levante. Además, su elevado salario llevaría a LaLiga a computar alrededor de 450.000 euros al equipo en el que recalara, una cantidad muy elevada. Pero es que el perfil del mediocentro no acaba de encajar en lo que pretende Velázquez, que quiere para ese puesto un jugador intenso, enérgico y dinámico, características que sí lucía Guti.

Tampoco Wakaso, libre tras rescindir en China, es una alternativa válida ya que el exjugador del Villarreal se encuentra lesionado de la rodilla con el cartílago afectado, lo que hace inviable su incoporación.

Uno de los que serán sometidos a estudio será Jamiro Monteiro, mediocentro caboverdiano que ha jugado en la MLS hasta finales de octubre y que ha disputado la Copa África junto a Bebé.

De este modo, el Real Zaragoza permanece atento a un mercado complejo pero no fichará "por fichar".