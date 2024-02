Lluís López trae el candado

Desde que Lluís López irrumpió en la alineación titular del Real Zaragoza, el equipo aragonés no ha vuelto a encajar un solo tanto. El cerrojo comenzó a echarse en La Romareda ante el Andorra, cuando López regresaba a un once inicial en el que no habitaba desde octubre, cuando participó en la dolorosa derrota (2-3) ante el Eibar en La Romareda.

Relacionadas El Real Zaragoza estudia buscar un atacante ante el difícil mercado de medios