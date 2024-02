Justo después del parón de Navidad, hace poco más de un mes, se le preguntó a Toni Moya, uno de los 10 refuerzos del verano, sobre su rendimiento en el Real Zaragoza, el que había dado en la primera vuelta y admitió que "no estuve al nivel que esperaba ni al que puedo dar", pero el centrocampista extremeño, indiscutible para Julio Velázquez desde la llegada del técnico tiene muchas mejores sensaciones solo cuatro partidos después. "Soy muy exigente conmigo mismo y el nivel siempre se puede subir, nunca voy a estar contento del todo con el nivel, si es suficientemente bueno o no, pero es verdad que siento una gran mejoría y la confianza del míster para seguir sumando minutos y aportar al equipo", reveló el jugador, que, tras perder la confianza de Escribá en la última etapa de este, ha dado un paso adelante con el entrenador vallisoletano, titular en siete partidos y solo suplente en Albacete además de no jugar por sanción en Alcorcón: "El nivel te lo dan los encuentros, porque yo he trabajado igual desde que llegué y no he bajado los brazos. Y las cosas siempre llegan solas si tienen ese trabajo".

Edgar Badía, mano de santo Toni Moya, en todo caso, se centra en el objetivo grupal, sin querer hablar de ascenso, claro está, porque esa palabra parece que está fuera del vocabulario de muchos jugadores y técnicos en el Zaragoza y asegurando que "el objetivo es jugar el domingo y lograr esos tres puntos. Si vamos sumando así, la meta irá llegando", dijo el futbolista, que no piensa que la cita en Ipurua ante el Eibar, que es segundo, puede marcar un antes y un después, porque "allí vamos a salir a por los tres puntos igual que hacemos siempre, sin especular, pero en esta Liga es importante sumar, es muy larga y competida y cada punto tiene su valor", aseguró Moya. Fran Gámez y Rebollo trabajan con el grupo y estarán ante el Eibar Gámez ha vuelto a trabajar este jueves con normalidad con el grupo y confirma que está recuperado de las molestias en el isquiotibial que le dejaron fuera por precaución ante el Sporting después de retirarse en el choque en Alcorcón, pero no hay lesión muscular de gravedad, como tampoco la había con Rebollo, que no estuvo ante el cuadro gijonés y que estos días está entrenando con el grupo y estará en la lista frente al Eibar, donde el descarte si vuelve Cristian Álvarez será Poussin. No han participado los lesionados Guti, Nieto y Borge (a este le restan dos semanas para volver), mientras que del filial han entrenado con el grupo Vaquero, Pablo Cortés, Mañas y Juan Sebastián, además del juvenil Barrachina. El centrocampista acabó lanzando un mensaje conformista en la mejoría fuera de casa, donde el Zaragoza de Velázquez no ha ganado y suma cuatro puntos y una derrota en 5 salidas, un mal balance si se lo compara con la fortaleza actual en La Romareda (10 puntos de 12): "Está claro que hay que mejorar fuera. Sin embargo, aunque hemos jugado mejor o peor por lo menos hasta ahora hemos sumado. Tenemos que competir para ganar, pero si no se puede conseguir a veces el punto es bueno. Nos gustaría ganar siempre, pero a veces es importante no perder" . Badía y Francho En esa mejoría grupal del Zaragoza en esta segunda vuelta, con dos victorias y dos empates en cuatro partidos, ese resalta sobre todo la portería a cero, que revela también el acierto del fichaje de Edgar Badía, porque "está trabajando y adaptándose muy bien. Cada detalle cuenta en esta categoría y la portería a cero es muy importante", reveló el centrocampista, que también elogió el trabajo de uno de sus compañeros en la medular, Francho Serrano: "Sabemos de su importancia, tiene un gran recorrido y nos está dando mucho en goles y asistencias". "Estamos fastidiados por Guti, fue un palo gordo, era su primer partido en el regreso y venía con muchas ganas de ayudar. Desearle mucho ánimo y seguro que se va a recuperar bien para que vuelva a estar con nosotros lo mejor posible" Además, el futbolista extremeño mostró su pesar por la lesión de Guti, ya que "estamos fastidiados, fue un palo gordo, era su primer partido en el regreso y venía con muchas ganas de ayudar. Desearle mucho ánimo y seguro que se va a recuperar bien para que vuelva a estar con nosotros lo mejor posible", sentenció el medio zaragocista, que no cree que la baja del zaragozano y la salida de Bermejo han dejado muy debilitada a la medular, teniendo en cuenta que el club busca un futbolista desde el mercado del paro para que refuerce esa posición, aunque no se descarta que al final acabe llegando un extremo al no haber muchas posibilidades que convenzan en el centro del campo: "Nosotros estamos tranquilos y compitiendo bien y en la plantilla hay ese nivel para el que juegue pueda hacerlo bien. Juegue el que juegue lo hará bien".