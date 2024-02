No quiso Julio Velázquez forzar ante el Sporting el regreso de Cristian Álvarez a una convocatoria del Real Zaragoza después de dos semanas entrenando con el grupo (desde el 23 de enero) de forma progresiva y el retorno, más de tres meses después de su recaída en el duelo ante el Eibar del 21 de octubre, apunta a tener el mismo enemigo, pero esta vez en Ipurua. No es descartable que, en la precaución que está rodeando su regreso, este se demore una semana más, al viernes 16 en ante el Cartagena, pero lo factible es que llegue ya este domingo.

Lo hará, eso sí, con un rol diferente al que hasta ahora ha tenido el meta, ídolo del zaragocismo y uno de los mejores porteros de su historia reciente. Si desde su llegada en 2017 y hasta octubre pasado, ha sido indiscutible, ahora regresa con Edgar Badía, llegado en enero cedido del Elche, de consolidado rendimiento e indiscutible aportación en forma de paradas decisivas, por lo que Velázquez deberá tomar ahí una decisión que no se antoja sencilla. Y, así, Cristian, de baja más tiempo que nunca en el Zaragoza, se enfrenta a un mundo nuevo en su etapa zaragocista.

La lógica invita a pensar en que será el arquero catalán el que se mantenga bajo palos, por mucho que Cristian empezó el curso a un nivel extraordinario, siendo decisivo en la racha triunfal de cinco victorias seguidas, el mejor comienzo histórico del equipo, hasta que una lesión en la novena cita liguera truncó su buen comienzo. Una microrrotura en el isquiosural izquierdo en Andorra le hizo retirarse en ese partido y ser baja ante el Alcorcón y el Sporting, con desgraciados errores de Poussin, el portero que vino a competir con él en verano y que ha estado a años luz de eso, y con un regreso ante el Eibar donde llegó la recaída en esa lesión. Era su décimo partido del curso, que implicaba su renovación de forma automática hasta 2025, y que dejaba su marcador en 6 goles encajados y 5 porterías a cero. Ahí paró en seco.

Su evolución en el Zaragoza

Desde el principio de esa recaída se acordó cifrar su regreso en 2024 y las sensaciones que tuvo a principios de diciembre al empezar sobre el césped poco a poco mantuvieron y reforzaron esa teoría. Cristian, capitán y portero referencial, con 233 partidos con la elástica blanquilla (el 27ª que más en su historia), no iba a atajar más en 2023 y su ausencia sería la más larga que ha vivido como jugador blanquillo. Se ha prolongado, hasta el momento, en 13 jornadas de Liga y una de Copa, con un cambio de entrenador de por medio, tras la salida de Escribá y la llegada de Velázquez y, sobre todo, con el fichaje de un portero, por su lesión y por la defenestración de Poussin, al que no se le ha dado salida, y las dudas con Rebollo. Badía enlaza tres jornadas sin encajar gol, solo recibió la diana del Eldense tras un córner y con remate de Soberón y es el tercer arquero que más paradas hace por partido en LaLiga, números que se refrendan con las sensaciones, con la impresión de que el catalán ha salvado varios puntos con sus intervenciones, como tantas veces hizo Cristian Álvarez antaño, y que además cuenta con el respaldo de la grada, que le votó de forma masiva en su primer mes de zaragocista como el mejor de enero.

Así, Cristian apunta a tener un nuevo rol en el Zaragoza. Han sido contadas, contadísimas, las ocasiones que desde 2017 se quedó en el banquillo por decisión técnica y siempre con una causa, partidos intrascendentes en su mayoría con el objetivo ya conseguido. Llegó el argentino a principios de agosto de ese verano tras más de un año de parón por motivos personales y Natxo le esperó en los primeros partidos. Hasta que recuperó la sensación de la portería, jugó Ratón, que había terminado el curso anterior como fijo para Láinez, pero desde la quinta jornada ya se hizo indiscutible. En esa 17-18 (36 encuentros de Liga) se perdió un duelo por sanción, ante el Albacete y por una roja frente al Cádiz, y Natxo le dio descanso antes del playoff en la visita al Barcelona B en el epílogo del torneo.

En la 18-19 (38 citas ligueras) solo se perdió el encuentro ante el Extremadura por lesión, en el estreno de Víctor Fernández y tras sus molestias ante el Deportivo en la despedida de Alcaraz. En las dos últimas jornadas, ante Numancia y Tenerife y ya salvado el equipo, también le dio descanso y jugó Ratón, mientras que se suspendió el partido en Reus por el descenso administrativo de ese club. Mientras, en la 19-20 (33), una lesión muscular frente a Las Palmas en noviembre le dejó seis partidos de baja y Víctor le citó en el derbi ante el Huesca que suponía el último partido de 2019, aunque llegó justo y jugó Ratón. Después de Navidad ya fue fijo y solo tuvo descanso en el duelo ante la Ponferradina justo antes del playoff.

En la 20-21 (37) no pudo jugar en el duelo frente al Oviedo, en el debut de Iván, por una lesión muscular leve en el isquio, y, ya con JIM, no jugó ante Málaga y Sabadell por otra en el sóleo. Las dos últimas jornadas, contra Mallorca y Leganés, también tuvo descanso con la salvación abrochada. En la 21-22 (38), no jugó en los dos partidos ante el Valladolid, en ambas ocasiones por una contractura, la gripe le dejó fuera ante el Alcorcón a cuatro jornadas del final y contra el Sanse en el epílogo jugó Ratón sin nada que dirimir en el pleito.

La pasada Liga (35 partidos) la lesión en el codo frente al Alavés en el último choque de Carcedo, el 4 de noviembre, le dejó sin jugar 6 partidos de Liga y volvió tras el parón navideño, para después ser baja ante el Oviedo por la absurda roja que le enseñó Milla Alvendiz ante Las Palmas.