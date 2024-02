El fútbol moderno y las redes sociales permiten a los aficionados ver lo que sucede dentro del vestuario antes de un partido. El Real Zaragoza ha publicado en su cuenta de Twitter, actual X, la arenga que Julio Velázquez dio a su plantilla en los momentos previos a enfrentarse al Sporting de Gijón. Unas palabras motivadoras que precedieron un sólido triunfo en La Romareda frente a los asturianos gracias a los goles de Izquierdoz en propia puerta, Maikel Mesa y Francho en una de las mejores exhibiciones zaragocistas de toda la temporada (3-0).

De sobras es sabido que la psicología es un aspecto fundamental en un deporte colectivo como el fútbol por lo que Velázquez intentó motivar a sus jugadores con un discurso inspirador de menos de un minuto. "Es el paraíso o el fin del mundo, no, no. Pero es una oportunidad magnífica para ganar y meternos de lleno arriba", comenzaba su arenga el entrenador del Real Zaragoza ante la atenta mirada de sus futbolistas.

"Importante es el control emocional y la serenidad para entender cada momento del partido", continuaba Velázquez incidiendo sobre los diferentes estados de ánimos por los que pasa un jugador a lo largo de los 90 minutos.

El técnico recordó la calidad que tiene su plantilla para que los jugadores creyeran más en sus capacidades y puedan dar el máximo en cada acción. "Durante la semana hemos escuchado que el Sporting es un gran equipo con grandes individuales, pero cuidado lo que somos nosotros... lo mismo o más. Gran equipo con grandísimos jugadores, no lo olvidéis. Estamos en nuestro campo y hay que demostrarlo desde el primer minuto", concluyó Velázquez dando paso al grito habitual del Real Zaragoza en cada partido.