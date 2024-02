Tras más de tres meses de baja por la lesión que sufrió el 21 de octubre ante el Eibar en La Romareda Cristian Álvarez volverá a una convocatoria del Real Zaragoza ante el mismo enemigo, pero esta vez en Ipurua. Así lo confirmó Julio Velázquez. “Lo normal es que, siendo la evolución buena, entre en la convocatoria”, aseguró el entrenador, sin concretar más allá en ese retorno que le implica una decisión difícil, aunque todo apunta a la continuidad de Edgar Badía bajo palos. Además, el míster zaragocista, que ve a su equipo “en muy buena dinámica”, no se despista con el mercado de jugadores en paro, tampoco tras la grave lesión de Guti, pero mantiene que “como expuso de forma acertada el director deportivo, el club está abierto a esa posibilidad si hay un perfil que nos pueda ayudar”.

Ese mercado que ahora tiene el Zaragoza se ciñe a los jugadores que están libres, aunque el Zaragoza con la lesión de Guti y la salida de Bermejo se ha quedado con menos argumentos en la zona de creación, en la medular, y desde ahí llegaría un refuerzo del paro, sin descartar que sea un atacante, aunque hay más opciones de que se fiche a un centrocampista. “Estoy contento con los jugadores que tengo, por la versatilidad de muchos de ellos, aunque otros son más específicos, y mi obligación es sacarle rendimiento a este equipo. El mercado de jugadores libres es complicado, hay que analizar bien el periodo de inactividad tanto en el proceso de entrenamiento como en el competitivo. No pierdo mucho tiempo en eso, mi foco está en los que tengo y estoy feliz con la plantilla, con la competencia cada vez más bonita y mayor que hay porque con los que vuelven de sus lesiones cada vez tenemos más jugadores y más argumentos y opciones”, explicó el técnico, que tiene claro que el jugador que llegue, en principio centrocampista (y todo apunta a que lo hará), no llevará mucho tiempo sin jugar, ya que por lo menos lo habrá hecho en la temporada en curso.

La baja de Guti

En lo que es la actualidad el regreso de Cristian Álvarez es la gran noticia, ya que “es un profesional excepcional, nos aporta mucho en el día a día y a partir de ahí tenemos un número importante de posibilidades en la portería y voy a obrar cada fin de semana con tranquilidad y sentido común buscando lo mejor para el equipo. Creo mucho en el colectivo, en nosotros por encima del yo”, aseguró cuando se le preguntó por esa decisión bajo palos, sin dar pistas, aunque la lógica invite a pensar que al menos en Ipurua seguirá Badía. Allí, el técnico confirmó que volverán Fran Gámez y Rebollo, que no estuvieron ante el Sporting, mientras que con Valera y Bakis “habrá que valorar de forma exhaustiva el minutaje que tengan, porque están en ese proceso de reincorporación”. Así, salvo los lesionados, Borge, Nieto y Guti, están todos aptos para viajar y, sobre el grave contratiempo con la rodilla del centrocampista, aseguró que “es una lástima sobre todo por el chico, es un tipo brutal que venía con una ilusión maravillosa y unas ganas de aportar con un sentimiento de pertenencia muy a tener en cuenta. Seguro que vuelve más fuerte”.

"El partido en Éibar lo encaramos con normalidad, con exigencia, ambición e ilusión pero paso a paso. Sabemos que es un contexto difícil por el campo, en un choque en el que todo pasa muy deprisa"

El Zaragoza afronta el duelo ante el Eibar, segundo clasificado y un equipo que puede ser un rival directo en la lucha por el ascenso sin el sentimiento de que es un partido clave, aunque desde luego lo parece. “Lo encaramos con normalidad, con exigencia, ambición e ilusión pero paso a paso. Ahora lo que toca es Eibar y estamos ilusionados de hacer un buen partido y conseguir los 3 puntos. Sabemos que es un contexto difícil por el campo, en un partido en el que todo pasa muy deprisa. Es importante es entender el partido y dominar las dos áreas”, afirmó Velázquez, que elogió el momento de su equipo. “Estamos en muy buena dinámica, el equipo tiene identidad y está siendo muy sólido y llevamos un número muy importante de partidos sin perder. Queremos dar continuidad a la victoria ante el Sporting, pero sabiendo que no tienen nada que ver el rival y el contexto, aunque el equipo es capaz de manejar muy diferentes escenarios”.

"En esta Segunda es importante ser sólido y competitivo y gestionar para estar siempre en disposición de ganar y eso lo estamos siendo. En nuestro ánimo siempre está salir con la mentalidad de los tres puntos, también fuera de casa"

En concreto lleva el Zaragoza ocho sin caer, ya que con Velázquez solo perdió el duelo en Albacete en el estreno del técnico y después en las salidas suma cuatro empates consecutivos, aunque el entrenador no cree que sea una asignatura pendiente ganar lejos de La Romareda. “Llevamos más partidos fuera que en casa y nos ha tocado jugar en contextos difíciles y particulares, como Alcorcón, Elda o ahora en un estadio muy particular como el del Eibar. Ante el Espanyol hicimos más méritos para ganar y en el partido ante el Amorebieta todo el mundo recuerda la mano tras el golpeo de Toni Moya. En esta Segunda es importante ser sólido y competitivo y gestionar para estar siempre en disposición de ganar y eso lo estamos siendo tanto en casa como fuera. En nuestro ánimo siempre está salir con la mentalidad de los tres puntos, también a domicilio”, indicó, para después incidir en la especificidad del Eibar en su campo, ya que “compite muy bien, más allá del plantel tiene una plantilla compensada y equilibrada, con muchas posibilidades en todas sus posiciones y reconocible en diferentes fases del juego. Sus connotaciones vienen implícitas en lo que es su estadio como local y las tendremos en cuenta para preparar el plan estratégico para llevar el partido a nuestro terreno”.

"A ver si Sinan (Bakis) acaba de ser posibilidad a nivel de minutaje para ser una alternativa importante. Tenemos muchas posibilidades arriba y creo que tener a estos tres jugadores arriba en la categoría que estamos es para estar contento”

La responsabilidad goleadora en este Zaragoza la está llevando la segunda línea, con los ocho goles de Maikel Mesa, los cuatro de Mollejo o los tres de Francho, pero Velázquez no está descontento del trabajo de sus arietes, de los que solo Azón, con dos dianas, ha visto puerta, lo que no han logrado Enrich y Bakis: “Sinan ha estado lesionado y ante el Sporting aún no jugó, estaba para 10 minutos ese día. Y Azón también estuvo de baja hasta después del parón. Cada uno en su rol, con la tipología de jugador que es, nos está aportando. También en lo que generan para que otros jugadores puedan aportar en el área. Hay que analizar las cosas con perspectiva: Bakis y Azón han tenido lesiones y con Enrich estamos contentos. A ver si Sinan acaba de ser posibilidad a nivel de minutaje para ser una alternativa importante. Tenemos muchas opciones arriba y creo que tener a estos tres jugadores en la categoría que estamos es para estar contento” .