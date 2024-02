Eibar y Zaragoza llegan a muy buen nivel a este encuentro, ninguno ha perdido en Liga en este 2024...

Va a ser un partido complicadísimo ante un rival directo, ya que pese a que el Zaragoza no esté aún metido en la zona de playoff sabemos que tiene un muy buen equipo y estoy convencido de que van a estar al final ahí arriba. Llegamos los dos en muy buena dinámica, es un duelo de poder a poder como se dice, que esperemos que caiga de nuestro lado. En este febrero tenemos un mes complicado, con choques claves y queremos acabarlo de la mejor manera, con todos los puntos posibles.

¿Están en el mejor momento de la temporada?

Sí, probablemente sí. Empezamos muy bien el 2024 y la segunda vuelta, se nos escapó ganar en Ferrol por ese penalti, esa mano que se dio en el último minuto, pero habríamos dado un golpe encima de la mesa, ya que el Racing también está arriba y en A Malata es muy fuerte. Esa jugada nos quitó la victoria, aunque fue importante puntuar en un campo tan difícil.

Protestaron esa mano y venían de otra similar y no pitada ante el Mirandés. ¿Ya saben a estas alturas los jugadores lo que es mano y lo que no?

Diría que no. Todos años tenemos reunión y nos dicen lo que es y lo que no, pero con el transcurso de la competición no queda claro. La que se dio en Ferrol para mí sí es mano, pero ante el Mirandés hubo una muy parecida (Pablo Tomeo) y no se pitó. Al final es que no tenemos casi ni idea, no sabemos cuál es y cuál no, y ves la del Espanyol-Levante (Keita Baldé) y ya terminas de confundirte del todo

El Eibar lleva dos años rondando el ascenso sin lograrlo y usted llegó este verano, pero, ¿se nota más presión por eso?

Yo al menos no la veo. Es verdad que al empezar mal esta temporada los compañeros hablaban de lo que pasó en las dos anteriores. Esas cosas además no son fáciles de olvidar, a mí me pasó con el Deportivo al estar muy cerca de subir y quedarte sin lograrlo. Es duro, sin duda, pero el fútbol siempre te da una nueva oportunidad y en eso estamos, en aprovechar la actual. Esta temporada el equipo anda bien, en buena dinámica, pero queremos llegar bien al final de la Liga para conseguir el objetivo.

"Siento que vamos a más en esta temporada y espero que eso se refleje en esta segunda vuelta, porque veo al equipo confiado en sus posibilidades, sintiéndose candidato a subir"

¿Cómo definiría el estilo de este Eibar?

El valor principal es el grupo, creo que eso ha sido clave cuando han llegado momentos malos, que los hemos tenido, los afrontamos bien, somos un bloque sólido que nos hemos dejado escapar puntos por errores puntuales y tontos que se pueden evitar. Siento que vamos a más en esta temporada y espero que eso se refleje en esta segunda vuelta, porque veo al equipo confiado en sus posibilidades, sintiéndose candidato a subir, pero queremos ir paso a paso y no pensar en ese objetivo futuro, sino en el próximo partido. Como siempre se dice, en el último mes es cuando se decide todo.

¿En su quiniela del ascenso también coloca al Zaragoza?

Desde principio de temporada dije que habían hecho un muy buen equipo, con jugadores importantes para la categoría. Es verdad que, tras empezar muy bien, vivieron esa racha negativa, les costó salir de ella, y por eso ahora están fuera de esos puestos de ascenso. Yo creo que se van a meter en la zona de playoff, los veo haciendo las cosas bien y arriba, van a dar mucha guerra.

¿Qué cree que le ha cambiado Julio Velázquez?

Veo un equipo más intenso, con más capacidad en la presión. Ahora es más ganador en los duelos y eso se nota. Cuando hay un cambio de entrenador siempre los jugadores se enchufan y quieren dar más para hacerse un hueco en el once, viene en buena dinámica y será un partido muy duro para superarles, seguro que habrá un buen espectáculo porque ambos llegamos bien.

"He coincidido en el Atlético con Germán (Valera) y con Mollejo y son jugadorazos, me gustan mucho. Maikel Mesa me parece decisivo"

¿Con qué jugador se queda?

He coincidido en el Atlético con Germán (Valera) y con Mollejo y son jugadorazos, me gustan mucho. Maikel Mesa me parece decisivo, este año además está muy determinante en la finalización, con mucho gol, los defensas también andan a buen nivel Es difícil quedarse con uno solo.

¿Se esperaba ver a Mollejo de carrilero?

No, la verdad, pero Mollejo por esa garra que tiene, por el espíritu de dejarse todo, le pongas donde le pongas te va a cumplir. Técnicamente además es bueno, ha jugado muchas veces de extremo y de carrilero es similar, pero es que con esa capacidad y esa intensidad que tiene es hasta lógico que se haya adaptado bien.

En La Romareda ganaron 2-3 y ese partido hundió al Zaragoza, al que le remontaron dos goles.

Fue un encuentro durísimo, lo teníamos muy controlado y en dos acciones de balón parado y rechaces nos marcaron dos goles. Pudimos remontar en la segunda parte y al Eibar ese partido le dio mucha confianza en una racha muy buena que estuvimos y seguro que para el Zaragoza fue un golpe duro perder así.

Se la jugó el verano pasado para salir del Deportivo acogiéndose a la cláusula para marcharse cedido si no subían. Y ha demostrado que tiene sitio en el fútbol profesional, con 24 partidos de Liga, 21 de ellos de titular…

Yo en el Deportivo me quería quedar, aunque pasaron ciertas cosas y se dio esto. El tren pasa una vez y tienes que cogerlo, la oportunidad del Eibar era muy importante, me arriesgué y la cogí. Tenía esa duda y ese miedo al ser otra categoría y otro club, pero me adapté muy rápido, sintiéndome cómodo desde el principio. Lo cierto es que no puedo estar más feliz de haber tomado esa decisión, porque me ha cambiado bastante la vida.

En el verano de 2022 cuando firma por el Deportivo saliendo del Atlético su nombre sonó para el Zaragoza, ya que ambos clubs son muy cercanos con la nueva propiedad que entró aquí. ¿Pudo pasar ese tren por La Romareda?

Lo leí y lo escuché, pero, que yo sepa, no hubo opciones. A mí desde luego no me llegó nada.

En una plantilla con tanto nivel como la del Eibar, con Stoichkov, Corpas, Matheus, Tejero, Aketxe o Bautista, llama la atención su irrupción tan clara.

Se podría decir que soy el jugador revelación, sí, soy debutante en Segunda y estoy jugando mucho en un club que en estos dos años ha rozado el ascenso y con un bloque similar en este tiempo. Sabía que el reto era difícil, pero creo que lo estoy afrontando muy bien.

"Pertenezco al Deportivo y si ascendemos los dos me alegraré por los dos clubs y lo que tenga que pasar, pues ya pasará, con lo que quiera un equipo y el otro"

Si sube el Deportivo a Primera tendría que regresar por contrato allí aunque el Eibar ascendiera a la élite…

Es así, está en el contrato y pertenezco al Deportivo. Si ascendemos los dos me alegraré por los dos clubs y lo que tenga que pasar, pues ya pasará, con lo que quiera un equipo y el otro.

Su idea al salir de la cantera del Atlético es llegar a la élite, ¿no?

Claro, todo el mundo quiere jugar en Primera y no soy una excepción. Salir de un club como el Atlético se hizo duro y también me arriesgué, pero siempre está en la mano de uno jugar teniendo esa suerte de aprovechar el momento. Yo aspiro a lo más alto, a jugar en Europa y a hacerlo también con la selección y por trabajo desde luego no va a quedar.