Vaya por delante que la segunda mitad del Real Zaragoza tuvo una clara mejoría, que incluso dominó al Eibar, uno de los gallitos de Segunda, pero la derrota, el nuevo frenazo a domicilio, donde el equipo suma hasta nueve partidos sin ganar desde que lo hizo en Andorra allá por los inicios de octubre, tiene un sabor amargo, como de golpe de realidad. Ipurua, un rival en ascenso directo, con el impulso de la goleada ante el Sporting, era una oportunidad para dar el paso, para presentar la candidatura a una remontada con la mirada a los puestos de ascenso, al menos a los de promoción, pero no se dio el salto porque fuera de casa este Zaragoza no lo está dando y en su reacción tras la crisis que se llevó por delante a Escribá necesita acumular más victorias (solo lleva tres en 10 partidos con Julio Velázquez) para recortar de verdad con la zona de arriba.

El partido lo perdió el Zaragoza en la primera media hora, hasta pudo salir más dañado más allá del gol de Bautista, y después, con esa pizarra tan proactiva de Velázquez, con el cambio a defensa de cuatro tras el descanso y a un 4-1-4-1 y terminar con dos arietes en un 4-4-2, dejó claro que en intensidad y en energía el equipo quiso y quiere siempre, pero no fue suficiente, no lo es a nivel global, ya que con Velázquez a los mandos ha sumado 14 puntos de 30 posibles, menos de la mitad, un balance suficiente para no temer por el peligro, pero que no alcanza para acercarse a la zona que se desea, a la que da los billetes a Primera, a la que tenía amarrada en su inicio meteórico y de la que salió despedido después.

Necesita el Zaragoza, obviamente, más capacidad con el balón, más respuestas en el área que sustenten un dominio como el que tuvo en la segunda mitad, ya que el Eibar, en líneas generales, no sufrió en demasía, clara señal de que Velázquez ha afilado a este equipo para la presión, el robo y la búsqueda rápida de la portería, pero que sus recursos en el fútbol de posesión y en el ataque estático son mucho más justos. Así quedó patente en Ipurua.

El caso es que este Zaragoza, con 16 jornadas por delante , ya ve el ascenso directo a nueve puntos, a tres partidos, demasiada desventaja, mientras que la sexta plaza, pendiente de lo que haga este lunes el Valladolid, está a cuatro, aunque con demasiados rivales en ese enjambre que es ahora la lucha por las plazas de la zona noble. El equipo, es obvio, está a tiempo, con 42 puntos por delante, un mundo clasificatorio, pero necesita subir el ritmo, ganar más veces, sobre todo a domicilio, donde Velázquez en Ipurua encajó su segunda derrota como zaragocista tras la vivida en Albacete. Con el míster pucelano, el equipo ha sumado puntos fuera de casa ante el Espanyol, con buena imagen, el Amorebieta, el Eldense y el Alcorcón, con peor faz, para que el balance sea de cuatro puntos de 18 posibles a domicilio, un bagaje demasiado pobre, mucho más si se compara con la solvencia en casa, donde Velázquez firma un brillante 10 de 12.

Buen calendario próximo

Ipurua, por esa situación y por el enemigo, suponía la oportunidad de dar un golpe en la mesa, mirando también el calendario futuro (Cartagena, Villarreal B y Amorebieta, tras partidos para buscar un pleno al nueve vital) que aparece en teoría más amable. Difícil, claro que sí, era ese puñetazo, pero las gestas se construyen desde partidos claves que cambian todo. Y el de Eibar podía serlo. Sin embargo, el Zaragoza, con su reacción tardía en este partido, no dio ese paso, se quedó solo a medias y no pasó la prueba.