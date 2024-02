El fichaje frustrado de Rossetto devuelve al Real Zaragoza a la casilla de salida en lo que a la composición de la plantilla se refiere. El brasileño, una opción del mercado que se consideraba interesante, no llegará a La Romareda y todo apunta a que no habrá más intentos y que será la actual plantilla la que recorrerá el camino restante hasta el final de la temporada.

Porque el club, aunque asegura seguir atento al mercado, tiene prácticamente decidido que no acometerá más movimientos y que no volverá a recurrir al mercado del paro para reaccionar ante la lesión de Guti, que no volverá a jugar este curso.

La entidad considera que este mercado es muy complejo y difícil y que apenas ofrece opciones relevantes. Entre ellas se incluía Rossetto, pero el centrocampista, que llevaba sin competir desde noviembre, estaba obligado a llevar a cabo un proceso de adaptación para adquirir el mínimo ritmo de competición. Con ese fichaje ya frustrado, se considera que ya no merece la pena volver a intentarlo y que la actual plantilla ofrece suficientes opciones para cubrir la baja, si bien no se perderá de vista el mercado por si surge una posibilidad interesante que, en estos momentos, no existe.