La afición lo tiene claro: "Velázquez se juega el puesto el domingo"

El estadio de La Cerámica fue escenario de otro episodio de desencanto de una afición que puso el grito en el cielo tras un nuevo recital de impotencia del Real Zaragoza. Aquel matrimonio sólido que hace solo unos meses se deshacía en carantoñas al son del Moverse, maños, moverse, está en crisis. Porque el zaragocismo está harto de estar harto y de que su equipo del alma se empeñe en no ponerse a su altura. Nadie escapa a una crítica que alcanza a jugadores, despachos y, sobre todo, entrenador, contra el que se cargó especialmente durante el tramo final del encuentro ante el Villarreal B y que, aseguran, está ante su última oportunidad. Porque las peñas sostienen que si el Zaragoza no es capaz de ganar el domingo al colista en La Romareda, Velázquez será historia a pesar de que desde el club se reitera la confianza en el técnico pucelano.

«El domingo se va a jugar el puesto. Al Zaragoza solo le valen los tres puntos y una buena imagen y al entrenador, que lleva días cuestionado, también», asevera Pablo Palomar, presidente de la Agrupación de Peñas del Real Zaragoza, que, en todo caso, apela al reparto de responsabilidades a partes iguales entre técnico, jugadores y dirección deportiva. «Hay que mirar también a los despachos y a los jugadores, de cuyo pobre rendimiento se está hablando poco. El entrenador se juega el puesto el domingo y creo que el partido marcará un antes y un después en el banquillo, pero a los jugadores hay que exigirles mucho más».

Palomar subraya que «ante el Cartagena se vio claramente su incapacidad técnica y los rivales les dejaban centrar con toda tranquilidad ante su certeza de que no lo hacen bien. Además, su fragilidad mental les hace verse superados por el peso de la camiseta y las circunstancias adversas. Pensaba que los jugadores fichados en verano, con poso y experiencia en la categoría, harían superar esa fragilidad mental pero el equipo se ha venido abajo», añade.

Para el presidente de las peñas, «un técnico debe estar capacitado para sacar máximo rendimiento de sus jugadores y soluciones tácticas, pero los que hemos tenido han perdido el norte. Y la planificación desde los despachos tampoco ha sido buena».

Pero la dolorosa situación no es nueva. «Se viene repitiendo respecto a otros años, es algo dantesco. Un equipo que supuestamente tenía el objetivo de estar arriba y peleando por un puesto que da acceso al playoff no lo va a cumplir. Y la afición se vuelve a frustrar con un Zaragoza plano, predecible, aburrido y que no transmite, que es lo peor que puede haber», censura Palomar, que se niega a arrojar la toalla definitivamente. «La esperanza es lo último que se pierde, pero la marcha del equipo nos hace temer que va a ser otra temporada de transición. Por suerte, hay equipos por debajo que están peor pero las expectativas no se van a cumplir. Ojalá me equivoque, pero estamos ante una campaña intrascendente en la que no tenemos el nivel suficiente para acercarnos a un playoff que, si no imposible, sí está muy difícil. Seis puntos pueden parecer un mundo o nada en función de lo que transmite el equipo y ahora parecen 20».

Para Rafa Estaje, de la peña zaragocista de Garrapinillos, el diagnóstico es «imposible de emitir», pero tiene claro cuándo empezó todo. «El partido clave fue en Gijón, donde cambió la dinámica, pero pongo el foco en el entrenador al que considero el principal responsable. Está haciendo bueno a Escribá. Yo ya habría cambiado de técnico porque seguro que el equipo con él no va a remontar. Puede que se gane al Amorebieta, pero será más de lo mismo y prolongar la agonía. El club dice que confía en él pero ya se sabe que eso suele ser la antesala de una destitución. Desde luego, el domingo se juega el puesto. Si no gana, adiós», afirma Rafa, que fue testigo directo de la decepción en Villarreal, donde los zaragocistas desplazados pidieron la destitución del pucelano. «Lo de Velázquez vete ya fue unánime. Y es que algo hay que hacer porque en lugar de ir a más vamos a peor». Eso sí, los insultos proferidos por varios aficionados cuando la expedición zaragocista se dirigía al autobús «están fuera de lugar y no son de recibo, ni lo comparto ahora ni lo haré nunca».

El peñista, en todo caso, admite que el ambiente está «crispado» y lamenta que el equipo fallara de nuevo con tanto respaldo desde la grada. «Confías en que el equipo, con tanto apoyo, tenga otra actitud porque puedes perder por mala suerte o lo que sea, pero no por esa forma de actuar y ese planteamiento. Suelo enfadarme poco y ver el lado bueno de todo, pero la impotencia que sentí el sábado no la había experimentado nunca. Además, las declaraciones de Velázquez en las que dice que es importante haber acabado con la racha de dos derrotas seguidas enfadaron mucho. Solo le faltó decir que volvería a repetir equipo, plan y planteamiento», aunque no exime de culpa a unos jugadores que «tienen que hacer mucho más ya que gente como Vallejo, Moya o cualquiera de los que nos ilusionaron mucho en verano están muy por debajo de su nivel. Casi nadie se salva».

Adrián Abad, de la peña Juan Señor de Alcorisa, lo tiene claro. «La ilusión comenzó a esfumarse tras perder en casa contra un Cartagena con diez. Luego vas en masa a Villarreal, con un ambiente impresionante de zaragocismo, y te llevas otro disgusto para dejar claro que es otra temporada tirada y ahora solo queda no sufrir por abajo». Para él, Velázquez también está ante su última oportunidad. «Se vio un poco de cambio al principio pero están ahora todos perdidos. Cambió el sistema en Villarreal y no se mejoró. Creo que se juega el puesto el domingo porque mucha confianza más no se le puede dar y no me vale que los chicos lo den todo».

En este sentido, el peñista se resiste a darse por vencido, pero expone la conveniencia de, quizás, mirar al futuro. "No sé qué idea llevarán, pero igual sería bueno Larraz o recurrir a un entrenador ya para el año que viene, alcanzar los 50 puntos cuanto antes y planificar el año que viene porque el playoff, aunque no se puede dar del todo por perdido, se esfumó en los dos últimos partidos y las sensaciones no invitan a pensar en que el equipo se pueda reenganchar".

Abad, además, reprocha al técnico la importancia que dio al punto sumado en La Cerámica por acabar con la racha de dos derrotas consecutivas. "Eso dolió mucho a la gente", asegura.