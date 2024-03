Lecoeuche no deja atrás su mal fario

Fichado el verano pasado por el Real Zaragoza tras fallar otras alternativas en el lateral (Tasende o Cristian Gutiérrez, por ejemplo), Quentin Lecoeuche no abandona el mal fario que le acompaña desde su llegada para reforzar el costado zurdo. El jugador francés ha sido la novedad negativa en la sesión de este jueves al no entrenarse tras un golpe sufrido el miércoles. La ausencia es por precaución, pero desde el club no se descarta que se le hagan pruebas si la evolución de la molestia no es positiva y a tres días del choque ante el Amorebieta eso complica su presencia en ese partido del domingo, teniendo en cuenta que regresó al once ante el Villarreal B en la pasada jornada con el cambio de sistema a defensa de cuatro.

Lecoeuche, al margen de un completo historial de molestias y dolencias de blanquillo en solo ocho meses, no sabe además lo que es ganar cuando juega de inicio en el Real Zaragoza. Y lo ha hecho hasta en 11 ocasiones, con seis derrotas y cinco empates en su haber. Perdió en los duelos ante Mirandés (0-1), Alcorcón (0-2), Eibar (2-3), Elche (2-0), Huesca (0-2) y Albacete (1-0), en el estreno de Julio Velázquez en el banquillo y donde solo aguantó 29 minutos sobre el césped al caer lesionado en el biceps femoral derecho. Mientras, como titular ha estado en los empates ante el Burgos, el Sporting, el Oviedo, el Eldense y el del pasado sábado en La Cerámica.

Borge, Cristian, Bakis, Nieto y Guti, las otras ausencias El Real Zaragoza se ha ejercitado este jueves en La Romareda para preparar en la parcela táctica el duelo ante el Amorebieta y, además de Lecoeuche, no han estado Borge, del que se espera un diagnóstico en breve tras su golpe en la rodilla lesionada que sufrió el martes, Cristian, Bakis, con sus respectivas y recientes dolencias musculares, además de los lesionados de larga duración Nieto y Guti. Mientras, del filial ha habido una nutrida presencia con Lucas Terrer, Marcos Cuenca, Pau Sans, Juan Sebastián, además del juvenil Barrachina.

En total, Lecoeuche ha jugado en 15 encuentros, con 931 minutos en total de zaragocista y con seis partidos completos con la camiseta blanquilla. Tras su llegada a mediados de julio, una fascitis plantar le apartó del grupo y le dejó al margen en la mayoría de la pretemporada. Tras debutar sustituyendo a Nieto en Cartagena cuando el lateral zaragozano se lesionó en ese partido, dos días después sufrió una leve rotura en el aductor que le dejó dos semanas de baja y que pospuso su primera titularidad a la octava cita liguera, ante el Mirandés. Su mejor época como zaragocista la vivió entre las jornadas 10 y 17, donde fue fijo, aunque terminó en varios partidos con sobrecargas y molestias para lesionarse a finales de noviembre en el isquio derecho, con afección tendinosa, estar siete semanas al margen del grupo y llegar justo al estreno de la segunda vuelta, al primer partido ante el Eldense, el 15 de enero, donde jugó con el freno de mano echado porque acababa de volver a ejercitarse con el grupo (solo llevaba cinco días con el resto).

Tras ese partido, Velázquez le dio oportunidades desde el banquillo, ante Andorra, Sporting y Alcorcón, aunque de pocos minutos, no jugó siendo suplente ante el Cartagena y el Eibar y volvió a hacerlo de inicio en La Cerámica contra el Villarreal B, aunque fue relevado en el minuto 54.