Los 17 técnicos del Real Zaragoza y los Iraola, Míchel o Arrasate

Paco Herrera, Víctor Muñoz, Ranko Popovic, Lluís Carreras, Luis Milla, Raúl Agné, César Láinez, Natxo González, Imanol Idiakez, Lucas Alcaraz, Víctor Fernández, Rubén Baraja, Iván Martínez, Juan Ignacio Martínez, Juan Carlos Carcedo, Fran Escribá y Julio Velázquez. Diecisiete entrenadores en esta interminable etapa en Segunda y ninguno ha sido capaz de ascender al Real Zaragoza a Primera, aunque el cometido de varios de ellos nunca fue ese sino evitar un cataclismo. Ciñéndoños a los hechos, de Velázquez todavía no se puede decir que no lo haya conseguido. Pinta mal, eso sí.

Mientras tanto, 30 equipos, algunos varias veces, han llegado a la élite en la última década de la mano de entrenadores de todo tipo. Desde entonces, varios han descrito un crecimiento extraordinario, especialmente Andoni Iraola o Míchel Sánchez. También Jagoba Arrasate, Luis García Plaza o Pepe Bordalás. En la lista hay otros de nivel notable y vigentes, como Rubi, Diego Martínez o Sergio González. Y otros nombres de toda condición: Vicente Moreno, Gaizka Garitano, Abelardo, Muñiz, Pablo Machín, Álvaro Cervera, Pacheta o Asier Garitano.

De los 17 entrenadores que ha tenido el Real Zaragoza en esta etapa, solo Paco Herrera consiguió subir después de pasar por La Romareda, con Las Palmas precisamente ante el conjunto blanquillo que dirigía Popovic, el que más cerca se ha quedado del sueño en junio de 2015. El resto tenido carreras decrecientes prácticamente en su totalidad, algunos por simples razones de edad después de brillar con esplendor aquí en su juventud o su primera madurez. Sólo Baraja dirige en Primera División en España, al Valencia.

En este punto, marzo de 2024, el actual entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez, está contra las cuerdas después de que La Romareda bajara definitivamente su pulgar como consecuencia de una nefasta racha de resultados y de que no le gusta nada lo que ve. A simple vista, echando una mirada rápida a la extensa lista de técnicos del equipo aragonés, se aprecia uno de los grandes problemas de esta etapa: la elección de entrenadores ha sido casi siempre terrible.

Teniendo a unos cuantos de los que luego han triunfado a su alcance, el club no ha sabido nunca dar con el nombre justo en el momento adecuado, no ha sabido captar a quienes estaban en una fase inicial de sus carreras pero con unas perspectivas altas ni fichar entrenadores muy hechos en ese instante, no tiempo atrás, para una coyuntura determinada. Además ha fallado demasiadas veces con apuestas caducas o simplemente inservibles. La lección, que muchos otros equipos sí entendieron, sigue sin estar aprendida. A ver para el siguiente.