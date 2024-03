Maikel Mesa: "Esto no es llegar Cordero, fichar diez jugadores y subir sí o sí"

Maikel Mesa es una voz autorizada en el vestuario del Real Zaragoza. El canario, máximo goleador del equipo y uno de los pocos futbolistas que aprueba en el cómputo global del curso, asegura que el vestuario es “consciente de la situación y de dónde estamos” como consecuencia de la mala dinámica en la que se encuentra inmerso un conjunto aragonés cuyo entrenador, Julio Velázquez, se sitúa ya al borde del despido. “Pero la actual situación no es solo del míster, sino de todos. Estamos fastidiados y es una pena que este grupo no esté teniendo los resultados que se merece por cómo trabaja y se cuida la gente”, indica el mediapunta.

A falta de un diagnóstico claro acerca de por qué se ha llegado a este punto (“el fútbol es muy complejo”, justifica el canario), Mesa tiene claro que la única solución pasa por “ganar partidos” y renuncia a mirar más allá. “Nos está costando bastante ya no solo en cuanto a resultados sino también en cuanto a juego, pero hay que ir partido a partido. Creo que nadie se ha salido del guion y que siempre el primer objetivo ha sido alcanzar esos 50 puntos y a partir de ahí seguir sumando para ver hasta dónde llegamos, pero nos equivocaríamos en ir más allá”.

En este sentido, el atacante advierte que el Zaragoza no tiene la obligación de ascender que, por ejemplo, sí tiene el Valladolid, rival del sábado. “Esa obligación es para los que descienden de Primera. Se ha creado un proyecto y esto no es llegar Cordero, fichar diez jugadores y subir sí o sí. Si fuera tan fácil el club no llevaría once años en Segunda. Esto es complejo y lleva sus pasos. Se ha creado algo bonito esta temporada y creo que se están sentando las bases para que esto salga adelante, ojalá más pronto que tarde y sea esta misma temporada. Quedan puntos por delante y el equipo está capacitado para todo. Solo queda empezar a ganar. Da igual cómo pero hay que ganar el sábado como sea”, asevera el canario, que tiene claro que “hay que estar todos juntos porque de estos momentos se sale en familia”.