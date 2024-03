Cuidado, tres equipos bajaron teniendo igual o más renta que el Real Zaragoza

Siete puntos tiene de renta el Real Zaragoza con el descenso cuando quedan 39 por jugarse. La distancia de seguridad, pues, habla de dos partidos y medio de red con el Villarreal B, que cuenta con 30 puntos y el goalaverage perdido con los zaragocistas, que circulan con 37. La teoría es que es muy difícil mandar al limbo esa renta en lo que queda de Liga, en 13 citas, pero la práctica habla de hasta tres casos de clubs que, en el actual sistema de competición, de 22 equipos y con cuatro descensos directos acabaron en puestos de descenso Segunda B, ahora sería con la Primera RFEF, perdiendo una renta igual o mayor a esa. El Sabadell se dejó hasta diez puntos, aunque no bajó por el descenso del Villarreal B en la 11-12 al bajar de la élite el primer equipo, el Granada 74 perdió ocho y sí descendió, como el Cádiz, ambos en la 07-08, y dejándose los gaditanos siete de colchón. Así, que el Zaragoza, que suma un punto de los últimos 12, debe tener como mínimo cuidado.

El caso emblemático es el del Sabadell en la 11-12 y entrenado por Lluís Carreras, uno de los 17 técnicos que han pasado por el Zaragoza en esta eterna etapa en Segunda (lo hizo en la 15-16). El entrenador mallorquín tenía al conjunto arlequinado cómodamente asentado en la decimotercera posición (una más que ahora el equipo zaragocista, que es 14º), con 37 puntos, tras jugarse la 29ª jornada con 10 de renta sobre el Alcoyano, que abría el descenso con 27. Una racha de nueve puntos de 39 posibles, sin relevo en el banquillo, le mandó a la zona roja en la última jornada, pero se libró por la cadena de descensos del Villarreal.

Del Granada 74 puede recordar bien la historia Juan Carlos Cordero, porque era el director deportivo de ese equipo, que tenía 39 puntos a estas alturas, con ocho más que la UD Las Palmas, y que solo pudo sumar 6 en las 13 citas finales, sin ganar ni un solo partido de ellas y con el relevo de Antonio Tapia, aunque Marcos Alonso no pudo evitar la caída en las ocho últimas jornadas. Resta el Cádiz, que en ese mismo curso 07-08 tenía 38, siete más que el conjunto canario, que por cierto se salvó, y que acabó bajando, con hasta tres entrenadores en los últimos trece encuentros: Antonio Calderón, que ya había relevado al principio del curso a García Remón, Raúl Procopio y Julián Rubio. Entre los tres solo sumaron 11 puntos de 39 y el equipo gaditano se fue al pozo.

Tres casos de seis

Otras caídas históricas, que no serían tan importantes como la del Zaragoza si se ve envuelto en ese descenso, fueron las Elche en la 16-17, del Rayo Majadahonda en la 18-19 y del Numancia en el curso de la pandemia, en la 19-20, con seis puntos de renta mandados al limbo. El del equipo soriano, que era noveno tras la jornada 29, es el precedente anterior de una recta final muy negativa, la mayor parte de ella tras el parón del covid, donde dio con sus huesos en Segunda B. Cinco puntos se dejaron el Mallorca B en la 98-99, el Extremadura en la 01-02 y el Murcia en la 09-10.

Las últimas trece jornadas son fuente de movimientos en la zona baja, de entradas y salidas del peligro, pero no en tanta medida como se pueda pensar. De hecho, en los 104 descensos en las 26 últimas temporadas con el actual sistema de competición solo 29 de ellos estaban fuera de esa zona antes de poner en juego los 39 puntos finales de la Liga. Y de esos 29, tres se libraron por la bajada administrativa de otro equipo: el mencionado Sabadell en la 11-12 (Villarreal B), el Leganés en la 02-03 (Compostela) y el Murcia en la 12-13 (Guadalajara).

Los 50 puntos y el calendario

Los 50 puntos que se ponen como distancia a alcanzar son el listón casi seguro de esa permanencia, una cuantía que debe ser suficiente también en este curso, donde el ritmo de puntuación de la zona de descenso no es alto, aunque reste el esprint final. Sin embargo, no es una ley exacta e inamovible, ya que hasta cuatro equipos se fueron al infierno del fútbol no profesional con 50 o más puntos. Con 51 le tocó al Deportivo en la 19-20 y con 50 al Levante en la 01-02, al Racing de Ferrol en la 07-08 y al Mirandés (13-14).

¿Qué le queda al Zaragoza en el calendario para sumar al menos esa renta? Tiene que jugar fuera de casa ante Valladolid, Mirandés, Levante, Huesca, Leganés, Oviedo y Racing, es decir siete partidos, mientras que por La Romareda deben pasar Espanyol, Tenerife, Elche, Burgos, Racing de Ferrol y Albacete.