Gámez será titular en Valladolid y Francho completa una extensa nómina de ocho bajas

No lo hace nunca, o eso dijo Julio Velázquez este viernes, pero en la semana donde más clamor había por la inexplicable suplencia de Fran Gámez, con tres partidos seguidos de ostracismo tras ser de lo mejor del equipo en diciembre y enero y con Zedadka de gris nivel en el once, el entrenador confirmó que el lateral valenciano, al que no se le ha hecho llegar por el momento una propuesta para renovar y acaba en junio, será titular en Zorrilla: "No lo digo nunca, pero sí anuncio que Fran va a ser titular mañana. Estamos contentísimos con él, dio un rendimiento muy bueno y positivo, entendió el carril a la perfección, contra el Sporting no podía competir y ante el Eibar se dio como se dio. Después, hubo un compañero (Zedadka) que estuvo bien y nos dio rendimiento", aseguró el entrenador para justificar esa suplencia del valenciano, que volverá al once tras esos tres partidos fuera (Cartagena, Villarreal B y Amorebieta) y después de que ante el Eibar fuera relevado al descanso. Lo que no explicó Velázquez es por qué si había dado un rendimiento tan bueno y positivo le quitó de la titularidad.

No hubo sorpresas como era más que esperable con Francho Serrano, que tampoco se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva por el doloroso golpe que sufrió en la cresta iliaca, en el costado izquierdo, en el partido ante el Amorebieta y que ya es baja confirmada en el Real Zaragoza para el duelo ante el Real Valladolid. "Francho no es opción para mañana, ha evolucionado positivamente del dolor, pero el primer día tras el golpe no podía ni caminar", aseguró el entrenador zaragocista, que también explicó que Bakis no había podido ejercitarse esta semana con el grupo tras la rotura en el aductor que sufrió el 23 de febrero. "Tenía esperanzas de que hiciera algo, pero no estaba solucionado aún el problema y no ha podido ser para que sea parte del grupo, la idea es que vaya entrando la próxima semana", dijo Velázquez, aunque en todo caso el turco llegará muy justo ante el Espanyol.

Bajas y cambios

El centrocampista, al que se espera ahora para el duelo ante el Espanyol el 17 de marzo, y el delantero, con el que en ningún caso había esperanzas de que jugara en Pucela, se unen de este modo a una extensa lista en la que están los también lesionados Cristian Álvarez, Borge, Guti, Nieto y los sancionados, por ciclo de amarillas, Mollejo y Mouriño. En total, ocho ausencias para un partido clave para el Zaragoza, que necesita espantar su galopante crisis, y para el propio técnico.

Tantas bajas, las de Mollejo, Francho y Mouriño habituales en el once y titulares el pasado domingo, obligan a un buen número de cambios a Velázquez, al menos a tres novedades, con Azón, Jaume Grau y Jair como candidatos a volver a un once, aunque habrá al menos algún cambio más, empezando por el retorno de Fran Gámez anunciado por Velázquez de una manera imprevista en su comparecencia. Además, apunta el dibujo zaragocista a mantenerse en el esquema de tres centrales.

Lucas Terrer

En el entrenamiento han estado del filial Lucas Terrer, que debutó ante el Amorebieta, Pau Sans, Marcos Cuenca, Vaquero, Juan Sebastián del Deportivo Aragón y Hugo Barrachina, del juvenil, y todos integrarán la convocatoria que facilite esta tarde la entidad para viajar a Valladolid. Sobre Lucas Terrer habló el entrenador y aseguró que en el duelo ante el equipo vasco "estuvo muy bien en una situación compleja, pero no me sorprendió. Tiene capacidad, hechuras y fundamentos para aportar en el corto plazo".