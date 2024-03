Velázquez: "¿Jugarme el puesto? No entro en ese ruido, en esa dinámica de rumorología"

Llega Julio Velázquez muy cuestionado al duelo de este sábado ante el Valladolid, con la afición del Real Zaragoza habiendo dictado sentencia en los dos últimos partidos, ante Villarreal B y Amorebieta, y con el club habiendo dado al técnico una bala más en Pucela, donde una derrota apunta a suponer su destitución, pero el entrenador no quiso entrar si en este encuentro pone su despido sobre la mesa. "¿Jugarme el puesto? No lo enfoco así, ni la vida ni mi profesión, sino que lo hago desde el positivismo, la normalidad y el trabajo. Lo miro desde la relatividad, no entrando en ese ruido, en esa dinámica de rumorología. Me centro solo en la semana, en el trabajo, en los jugadores, estoy feliz con ellos, y no me centro en esas circunstancias y cosas", aseguró el técnico pucelano, que negó que tras el partido ante el Amorebieta se reuniera con el consejero Mariano Aguilar, el director general , Raúl Sanllehí, y el director deportivo, Juan Carlos Cordero.

"No hubo ninguna reunión de ningún tipo conmigo entonces, es falso, una inventada, no me transmitieron nada. Cafés y comidas tenemos todas las semanas y hemos estado juntos estos días. Lo que me han transmitido es máxima confianza en el trabajo que hacemos y mucha normalidad", aseguró el entrenador, que admitió el golpe duro de la derrota ante el conjunto vasco y la semana "ha ido de menos a más en lo emocional, pero hubo una actitud extraordinaria y se relativizaron las cosas, llevando la semana con responsabilidad y profesionalidad", aseveró.

Para Velázquez, la actual crisis, con un punto de los 12 últimos, aunque en global su Zaragoza suma solo 15 de 39, viene derivada del partido ante el Cartagena, desde el que "se ha generado una corriente después de que nosotros cogiéramos el equipo como lo cogimos, mirando hacia arriba y sabiendo que había poco margen de equivocarnos y estás sometido a tener que sumar permanentemente . Ante el Cartagena y el Amorebieta se podía y se debía haber ganado, en el primero lo merecimos y al no hacerlo hubo ese clima de negatividad que hizo la percepción de que el empate ante el Villarreal B pareciera poco y que nos hizo llegar con ansiedad y miedos al encuentro contra el Amorebieta y se dio como se dio. Somos los mismos que ganamos al Sporting, haciendo lo mismo y trabajando igual", espetó Velázquez, que no quiso hablar de 50 puntos ni de metas. "Es el partido ante el Valladolid el objetivo, sacar los tres puntos. No miro más allá. Es obvio que queremos quedar lo más arriba posible y el Zaragoza tiene que estar lo antes que se pueda en Primera, pero estos años ha habido circunstancias, cosas, límites salariales que no lo han permitido, pero por historia, afición y ciudad el lugar es en esa Primera, no en Segunda".

"¿Ascenso? Tengo claro lo que nos encontramos nosotros al llegar y el cómo estaba el equipo, por los mensajes de esas personas habría que preguntarles a ellas, otra cosa es que yo me hubiera salido del que di el primer día"

Sí hablaron del objetivo de subir este año el presidente Jorge Más, con su "lograr el ascenso ayer", y Raúl Sanllehí, de una manera menos contundente, pero no lo hace nunca Velázquez, ya que "hay otras personas que son responsables de analizar y valorar. Tengo claro lo que nos encontramos nosotros al llegar y el cómo estaba el equipo, solo nos hemos centrado en hacer lo posible para ganar y por los mensajes de esas personas habría que preguntarles a ellas, otra cosa es que yo me hubiera salido del que di el primer día y no lo he hecho", dijo el míster vallisoletano, que sí que afirmó a su llegada que veía plantilla para hacer cosas interesantes: "Es cierto, en una situación normal y no muy condicionada, por ejemplo por las bajas que hemos tenido y un buen ejemplo es mañana en Valladolid. Esta plantilla, con lo que es, la veo perfectamente capacitada para estar más cerca de arriba que de abajo. Sin ningún tipo de dudas", explicó el técnico.

Pese a la actual racha negativa tampoco habla de un descenso ahora a siete puntos. "El equipo lleva once años y en seis de ellos ha quedado el 13 o por debajo del 13, sabemos lo que es la categoría y la dificultad que entraña. Más pronto que tarde estará en Primera pero son dinámicas. Eso está muy bien decirlo de palabra, pero tiene que haber una coherencia, un proceso, un equilibrio y sentido común. Cuando se da todo eso normalmente los equipos acaban logrando objetivos. Hay que tener tranquilidad y equilibrio, estar ocupados, no preocupados en la ansiedad y en lo que genera, y centrados en el partido ante el Valladolid", aseveró, no dando ninguna explicación al hecho de que su Zaragoza haya conseguido peores resultados contra los equipos peor clasificados, aunque al menos el pucelano no lo está, y proclamando que sabe muy claro el once, pese a las 8 bajas, tres de ellas de titulares ante el Amorebieta, que tiene en esta cita.

"No soy nadie para pedir nada a la afición, tenemos que dar y ofrecer, conectar a la grada, plasmar en el campo y ser exigentes para darles cuantas más alegrías podamos, mejor"

Además, se le preguntó por una afición zaragocista que ya le ha señalado y a la que "no le puedo decir yo a qué tiene que agarrarse, a todos nos gustaría que la situación fuera más cómoda, a los primeros a los jugadores y al staff. No soy nadie para pedir nada, tenemos que dar y ofrecer, conectar a la grada, plasmar en el campo y ser exigentes para darles cuantas más alegrías podamos, mejor", sentenció, añadiendo algo que siempre dice que el Zaragoza va a Valladolid "con la idea de dejarse la vida".

Vuelta a su otra casa

En Valladolid se crio el entrenador, nacido accidentalmente en Salamanca, y allí dirigió al juvenil y al filial, por lo que es una casa que conoce muy bien, ya que "es mi ciudad, más allá de que la residencia familiar la tengo ahora en Madrid. Vienen de Primera, con posibilidades económicas amplias, su objetivo era subir directos y no están en esos puestos. Son un equipo muy bien conformado, redondo, con muchas posibilidades, por fuera tienen jugadores de lo más diferenciales de la categoría, como Amath y Kenedy, y también por dentro, como Monchu, aunque imagino que dada su situación van a estar exigidos en el partido", concluyó