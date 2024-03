Uno más, y ya van doce. La contracrónica del Real Valladolid-Real Zaragoza

Uno más, y con este ya van doce. El Real Zaragoza sumó, con la estrepitosa derrota en Valladolid, otro partido más sin marcar gol. Además, son ya tres seguidos en los que el conjunto zaragocista no ve portería. Desde la derrota contra el Cartagena en La Romareda, en la que los blanquillos lograron anotar una diana gracias a Alenadro Francés.

La realidad es que la pólvora en el Real Zaragoza es más bien escasa, con una delantera que no suma ni diez goles, con Bakis y Enrich sin haberse estrenado. El panorama en el resto de delanteros es también desolador, Mollejo cuenta con cuatro goles, Azón con dos al igual que Manu Vallejo y Valera con un tanto. Y es que en la línea del centro del campo hay más gol que en la delantera zaragocista, sumando doce goles, con uno de Jaume Grau, tres de Francho y ocho de Maikel Mesa, el máximo goleador del equipo y tal y como va todo parece que terminará la temporada siéndolo.

Desde el principio de la campaña, se comenzaron a ver síntomas de una posible crisis en la delantera. En primer lugar, con un Sinan Bakis que no ha sido capaz de recuperar el nivel que mostró la temporada pasada con el Andorra. Además, lastrado por las lesiones, el turco es incapaz de conseguir una continuidad con el equipo. Tampoco Sergi Enrich ha abierto la lata esta temporada. El delantero balear es poco más que invisible cuando entra al campo, teniendo muy poca trascendencia en el juego del equipo. Por lo tanto, son pocas las ocasiones que ha tenido para poder aportar algún gol.

Otro de los que no está mostrando el nivel que se espera de él en la línea de ataque es Iván Azón. A pesar de ello, el canterano ha sido capaz de lograr dos dianas esta temporada, un número escaso para un jugador que en muchos de los encuentros está siendo la referencia en ataque del Real Zaragoza.

El salvador

Por suerte para los intereses del equipo, a las pocas jornadas de comenzar, Maikel Mesa destacó como el principal sustento de goles. Con ocho dianas no hay quien le supere en el Real Zaragoza, aunque en los últimos encuentros no ha conseguido seguir sumando.

Además, Julio Velázquez ya cuenta con el mismo número de partidos sin marcar que Fran Escribá, seis. En el caso del técnico salmantino, lo hace con dos partidos menos que el valenciano, ya que por el momento Velázquez ha dirigido al equipo en catorce ocasiones, mientras que Escribá lo hizo en dieciséis.

A comienzos de marzo esta situación no sorprende a nadie, y tampoco debería en el caso del club. En el pasado mercado de invierno el Real Zaragoza no consiguió reforzar la línea que más necesitaba, la delantera. Un portero, un mediocentro —KO para el resto de la temporada— y un lateral derecho que no ha terminado de convencer al entrenador, este fue el balance de los fichajes zaragocistas. Ni rastro de un hombre que aporte el gol que, temporada tras temporada, tanto necesita este equipo, sea el que sea.

Sin goles no se gana, y viendo los últimos partidos el primer comentario que se viene a la mente zaragocista es que ‘no se puede sacar de donde no hay’. Una delantera extremadamente pasiva, sin apenas intentar algún disparo a puerta, indispensable para poder marcar y basando todo el ataque en acciones puntuales o balones parados. Todo ello ha hecho que en las últimas jornadas el gol sea un bien muy preciado y raro de obtener para el Real Zaragoza