Meseguer: "No es un partido ante un rival directo, es una final"

¿Cómo afronta el Valladolid el partido? Llegan de una derrota dolorosa en Andorra y son sextos, en la última plaza del playoff…

Los partidos en casa los afrontas siempre con la mentalidad puesta en ganar y en nuestro caso no puede ser de otra manera. Venimos de un golpe doloroso tras ponernos por delante y nos empataron en un balón parado en el 80 y nos ganaron tras un error en una pérdida que no debió darse nunca. Nos fuimos jodidos, sin duda, porque no podemos perder puntos de esa forma, ahora tenemos la oportunidad de resarcirnos en casa y no nos vale otra cosa que ganar.

¿Qué le está faltando al Valladolid para imponer su nivel de plantilla y su condición de recién descendido en el aspecto económico?

Hay que partir de la base de que la Segunda es una categoría muy igualada, cada año diría que hasta más. Es verdad que las buenas plantillas suelen estar arriba, pero también que hay muchos detalles que marcan mucho las trayectorias. Cuando está todo tan igualado tienes que controlar esas pequeñas cosas que inclinan la balanza y, si no lo haces, pues te ocurren cosas que impiden que tengas esa regularidad.

Es su cuarta temporada en Segunda tras estar antes en el Mirandés y en el Granada. ¿Tiene la sensación de que este es el curso con más igualdad por la zona de arriba, que no hay ningún equipo muy superior a los demás?

Es que no hay más que mirar la clasificación para asegurar que eso es así, del primero al décimo creo que hay siete puntos, que son poco más de dos partidos. Es nada para lo que hemos ya disputado de competición. Está todo por decidir en las trece jornadas que restan porque estamos todos muy juntos.

El Valladolid solo puede mirar al ascenso directo, claro está.

Es el principal objetivo, pero si no llegamos pues hay que hacerlo por playoff. La meta es ascender y mejor hacerlo directo, porque es mucho más tranquilo. Sigo pensando que en mi quiniela del ascenso directo está el Valladolid seguro, porque confío mucho en mi equipo y en lo que veo. Estoy convencido de que lo conseguiremos.

Meseguer controla un balón en un partido del Valladolid ante el Leganés. / LALIGA

¿En esa quiniela para subir ha borrado ya al Real Zaragoza?

Ahora se ha descolgado un poco más, pero logras tres victorias seguidas y te vuelves a meter. Andan más lejos, sí, pero pueden llegar aún. Lo bonito de estas últimas jornadas es que cuesta mucho ganar y si mantienen un nivel de victorias pueden lograrlo. Yo no los descartaría, desde luego.

Es decir, ve capaz al Zaragoza de revertir la situación y apuntar hacia arriba. Entonces, ¿mira el duelo de este sábado como si fuera contra un rival directo?

No es un partido ante un rival directo sino una final. Nos quedan 13 y da igual que venga el Zaragoza, que el Leganés que es primero o que llegue el colista. Nuestro objetivo es ganar a cualquiera de ellos.

¿Dónde ve al Zaragoza a final de temporada?

Ellos imagino que el objetivo del playoff se lo siguen marcando y por plantilla pueden optar, aunque es verdad que lo tienen complicado.

¿Qué le parece la temporada de su rival? Empezó muy bien, pero desde la sexta jornada no ha logrado mantener una inercia positiva.

El comienzo fue magnífico, desde luego, también nos ganaron a nosotros entonces. Tienen una gran plantilla, sin duda para estar mejor clasificados que ahora, pero cuando coges una dinámica mala es cuando ves lo complicada realmente que es la Segunda, lo que cuesta volver a la senda positiva. A mí me gusta el equipo que tienen, pero es verdad que han sido irregulares, que no han sido capaces de ser continuos en las victorias.

¿Con qué jugador se queda del Zaragoza?

Siempre me ha parecido un magnífico futbolista Maikel Mesa, por la capacidad de llegada que tiene. Tengo un buen amigo en la plantilla, Germán Valera, que es murciano como yo.

No llegaron a coincidir en ningún club, ¿no?

Nos conocemos porque es de un pueblecito junto al mío en Murcia y en verano nos vemos. Es un muy buen chaval y un gran jugador. Es joven todavía, tiene condiciones brutales y no tengo dudas de que acabará jugando en Primera, madurará su juego y lo pulirá y seguro que lo vemos muchos años en la élite.

Usted logró un ascenso con el Granada el año pasado y ha salido cedido sin poder debutar aún en Primera.

Mi objetivo también es ese, como el de cualquier jugador profesional, ahora logrando el ascenso con el Valladolid. La temporada pasada no fue buena para mí, no logré contar con esa regularidad en el Granada, también por culpa de una lesión, pero este año he cogido de nuevo mi nivel, estoy disfrutando y ojalá logremos subir y me pueda quedar en el Valladolid.

La opción es obligatoria en ese caso, ¿no?

Sí, es así. Podrían suceder después más cosas, pero con ese ascenso firmaría y pasaría a ser del Valladolid.

Se formó en el Murcia y fue Chema Aragón al ficharlo para el Mirandés el que le dio la posibilidad de llegar al fútbol profesional.

A Chema le debo mucho, fue el que apostó por mí para eso cuando solo llevaba 17 partidos en Segunda B. Le gusté y decidió dar ese paso para que yo llegara a un club humilde que después obtuvo un traspaso por mí.

1,5 millones pagó el Granada…

Fue importante para el Mirandés, también para mí a nivel deportivo y económico. Siempre les estaré muy agradecido a ese club y a ese director deportivo.

Lleva esta temporada seis goles, tres en liga y los mismos en Copa, y está jugando en un puesto más adelantado, casi de mediapunta, pero usted siempre fue mediocentro.

Sí, jugué de forma habitual en mi carrera en el doble pivote o de 8, pero esta temporada lo estoy haciendo más de 10. Me costó adaptarme un poquito más al principio, pero ya llevo unos cuantos partidos y me he asentado. Es distinto, claro, porque a mí me gusta entrar en contacto con el juego y el balón, lo que pasa en el medio, pero si juegas más arriba tienes que esperar más en esa faceta a que llegue la jugada y muchas veces no participas tanto, pero ya he ganado en confianza y además jugar más adelantado te da más opciones de marcar y eso es lo más bonito del fútbol.