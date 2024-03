Velázquez: "No entro en ruido y rumores, me centro en lo mío y en lo que puedo controlar"

Julio Velázquez afirmó "estar tranquilo" después de una nueva derrota del Real Zaragoza ante el Valladolid en Zorrilla. Además, no terminó de descartar la idea de que el equipo pueda terminar peleando por evitar descender de categoría en estas últimas doce jornadas.

Fue un encuentro en el que el Real Zaragoza volvió a mostrarse muy pasivo durante la gran mayoría de los minutos: "Visitábamos un estadio complicado en la categoría. Nosotros veníamos muy lastrados, con ocho bajas entre sanciones y lesiones. Al final la individualidad te marca la diferencia. El equipo ha hecho todo lo que ha podido en base a las circunstancias", declaró el técnico.

A pesar de la situación límite de Velázquez en el equipo, el salmantino está tranquilo: "Estamos en una dinámica compleja, estoy equilibrado, sereno y tranquilo pero totalmente responsabilizado. A los chicos no les puedo achacar nada, se han dejado todo en el campo", afirmó. Tampoco dio ninguna declaración sobre su futuro inmediato en el club, y las decisiones que los mandatarios puedan tomar sobre él: "Como ya he dicho, yo ni sospecho ni dejo de sospechar, no entro en esas situaciones. Me centro en lo mío y en lo que puedo controlar. No tengo nada más que decir", confirmó.

En estos últimos meses el equipo está irreconocible, quedando muy lejos aquel Real Zaragoza que fue capaz de hacer un cinco de cinco las primeras jornadas de la temporada. Es por ello que en este momento de una sensación de impotencia y dudas en cuanto a lo que esté equipo puede dar de sí: "Para nada, no me veo impotente, no tengo nada que achacar al grupo que hace todo lo que puede. Tiene un comportamiento ejemplar y en la competición están intentando que las cosas vayan bien. Se pueden analizar las cosas con perspectiva, si al Real Madrid le quitas efectivos se notará, y al Real Zaragoza en Segunda División también. Es un grupo formidable y muy sano y que en base a las posibilidades que tenemos hace todo de la mejor manera posible. No siento impotencia", dijo Velázquez.

En esta situación, con un equipo que siembre muchísimas dudas jornada tras jornada, el descenso queda más cerca que nunca y los fantasmas de otras temporadas comienza a rondar entre el equipo. Además, Velázquez no terminó de tranquilizar a la afición con sus declaraciones: "La categoría es lo que es, o estás peleando por arriba o por abajo para el final, y muchas veces los detalles marcan corrientes de positividad o de negatividad. El Real Zaragoza está en la posición que está y si puede o no lo marcará cada semana y cada partido. Lo que está claro es que el equipo que lucha por ganar la liga, por eludir el descenso cuanta más positividad y tranquilidad haya en los contextos, mejor".

Al final de su comparecencia volvió a sortear la pregunta sobre su futuro y la confianza que tiene en este momento la directiva en él.