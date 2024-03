Sanllehí y Cordero eluden hablar de fracaso

La emotiva comparecencia de Víctor Fernández restó presencia bajo los focos a Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero, cuyas explicaciones ante los medios se produjeron entre salida y entrada a la sala del técnico, al que el llanto obligó a salir dos veces. Fue en esos dos breves espacios cuando el director general y el director deportivo pasaron a un primer plano que solo duró mientras Víctor estaba fuera, lo que redujo en gran medida su tiempo para exponer ante la opinión pública tanto las razones de la contratación de Víctor como las de una temporada que ambos evitaron tildar de fracaso. "Veremos a final de temporada si lo es, pero es obvio que no va bien", se limitó a decir el catalán, que calificó el curso como "difícil y cruel. Cuando se destituye a dos técnicos es muy mala señal", reiteró.

Poco más añadió en este sentido Cordero, que se defendió como pudo del fracaso en la contratación de Velázquez, que apenas ha durado 14 jornadas en el banquillo de un Zaragoza al que deja aún peor de lo que estaba cuando llegó. "Cuando se decidió prescindir de Escribá creíamos que el equipo necesitaba unos mecanismos, un método y un orden defensivo que el perfil de Velázquez nos podía dar, pero en el último mes el equipo se ha caído por diferentes factores", argumentó antes de volver a protegerse acerca de la cuestionable gestión de un mercado invernal presidido por el vaivén en la toma de unas decisiones amparadas sobre el sistema de tres centrales de Velázquez llamado ahora a pasar a mejor vida con Víctor. "Las plantillas siempre son mejorables y nunca traes todo lo que quieres. Hubo un cambio de sistema y Guti duró lo que duró, mientras que Edgar era una prioridad absoluta y nos ha ofrecido un buen bagaje. Siempre se puede mejorar, pero entonces la situación del equipo tampoco era la idónea para que jugadores de nivel quisieran venir".

"Cuando se decidió prescindir de Escribá creíamos que el equipo necesitaba unos mecanismos, un método y un orden defensivo que el perfil de Velázquez nos podía dar, pero en el último mes el equipo se ha caído", asume el director deportivo

Así que ambos dedicaron la mayor parte de sus respectivas intervenciones a elogiar la figura de un Víctor al que es esforzaron en señalar como "la única opción" que Cordero puso sobre la mesa para sustituir a Velázquez. "Lo comenté con la propiedad y fue una decisión unánime al considerar que era la persona idónea para levantar al equipo hacia el nivel que sabemos que puede tener y que ahora no muestra", indicó Sanllehí. "Su credibilidad, respeto y personalidad pueden ayudar a quitar presión al equipo", añadió antes de volver a agradecer a Víctor que aceptara la propuesta. "No tiene por qué estar aquí y lo hace solo por su zaragocismo y porque sabe que es la persona que necesitamos ahora. No tiene nada que demostrar y asume un papel de riesgo pero no viene como bombero ni a apagar fuego alguno. Viene por lo que es Víctor".

Cordero: "La ciudad y el Zaragoza necesitan a Víctor Fernández"

Cordero se sumó al elogio subrayando que el técnico "es un referente en la ciudad y en el fútbol y es una dosis de zaragocismo en vena. Es la persona idónea y va a llegar a la afición y a los jugadores. La ciudad y el Zaragoza necesitan a Víctor Fernández".