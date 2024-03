Nadie se quiere perder el reestreno de Víctor en el Zaragoza

Nadie está dispuesto a perderse el reestreno de Víctor Fernández al frente del Real Zaragoza. Ni en la grada, donde se prevé un ambientazo el domingo, ni en un equipo en el que los jugadores en duda aceleran para llegar a tiempo a una cita que consideran ineludible. Es el caso de Francho Serrano y Sinan Bakis, que se ejercitan ya con absoluta normalidad junto al grupo después de que el canterano hiciera parte de la sesión del pasado lunes de forma individualizada como parte del tratamiento establecido para restablecerse del golpe en la cresta ilíaca sufrido ante el Amorebieta.

Pero el aragonés, que no pudo viajar la pasada semana a Valladolid, ha levantado el pulgar para certificar a Víctor que no está dispuesto a presenciar su vuelta al banquillo desde el palco. Tampoco Bakis, recuperado ya de la rotura muscular sufrida hace dos semanas, quiere perdérselo. El turco, víctima de una aciaga temporada marcada por los problemas físicos y su falta de gol (aún no se ha estrenado), también está disponible para el encuentro frente al Espanyol si el técnico lo considera oportuno, si bien su falta de ritmo como consecuencia de la ausencia podría recomendar que no formara parte de un once en el que, en todo caso, no está ni mucho menos descartado.

El que apunta a ser titular, en cambio, es Francho, indiscutible para Escribá y Velázquez y con pinta de serlo también para Víctor, que necesita un jugador de sus características para aportar recorrido, despliegue y trabajo en una medular por la que el balón pasará mucho más que antes. La parcela, de hecho, apunta a ser al fin más una zona de máquinas que un lugar de paso en un Zaragoza que Víctor edificará, como siempre, en torno al balón. «Todo girará en torno a él», avisó el entrenador en su presentación.

De este modo, y a expensas de l devenir de las tres sesiones preparatorias que restan hasta el domingo, Víctor, que recuperará a Mouriño y Mollejo (sancionados en Pucela), contará con todos los efectivos de la primera plantilla a excepción de los lesionados Cristian Álvarez, Nieto y Guti.

Gran expectación

La expectación en torno al partido es descomunal. La apatía, la resignación y el hastío provocados por la nefasta dinámica (un punto en los cinco últimos partidos) del Zaragoza han dado paso a la ilusión, la esperanza y han devuelto la sonrisa a un zaragocismo que asiste con impaciencia al paso de los días con ganas, al fin, de que llegue el día del partido.

El ambientazo, en este sentido, está garantizado. Realmente, el ritmo de venta de entradas viene siendo muy bueno incluso desde antes de que el club anunciara el regreso de Víctor, que ha despertado al león dormido. El cambio se advierte tanto en la calle como dentro del club. Se nota en el semblante de los futbolistas y en el ánimo de un aficionado aún emocionado por la impactante rueda de prensa del técnico, que tuvo que salir dos veces de la sala ante la imposibilidad de articular palabra por culpa de la emoción. La imagen ha acaparado portadas y ha dado la vuelta al mundo, lo que contribuye decisivamente a incrementar el interés de la opinión pública en el regreso de Víctor, al que le espera una ovación de gala de su gente.

La Romareda se relame ya a la espera de la gran cita. La entidad del oponente, el buen tiempo previsto, la llegada de numerosos aficionados catalanes y el horario fijado para el partido contribuirán a que el estadio registre el domingo una de las mejores entradas del curso. Pero es la vuelta de Víctor y el alumbramiento de un nuevo Zaragoza el gran motivo por el que nadie está dispuesto a perderse el duelo. La cuarta etapa del técnico al frente del equipo de su corazón comenzará a lo grande, con ilusiones renovadas, una plantilla casi al completo y la esperanza en que, de nuevo, lo mejor está por venir.