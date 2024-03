Víctor Fernández: "No podemos ser un equipo cagón"

La última rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva había derrochado confusión y oquedad en similares cantidades a las ofrecidas anteriormente por Julio Velázquez, cuyo mensaje público era casi tan indescifrable como el que transmitía el equipo sobre el verde. Víctor Fernández, en cambio, representa todo lo contrario. Puertas abiertas, claridad, discurso directo al corazón y respeto absoluto a la idiosincrasia. Quiere el técnico aragonés un Real Zaragoza radicalmente distinto a ese que, asegura, tanto le aburría por televisión (“si no fuera zaragocista no habría ni encendido la tele en muchas ocasiones”, admitió el zaragozano). Un cambio total, una transformación absoluta que quizá aún no sea capaz de mostrar totalmente el domingo, pero se notará. “No podemos ser un equipo cagón, sino tener atrevimiento, algo vital junto a la confianza y al descaro. Inculcar eso es clave y luego será el acierto lo que nos permitirá ganar o no”, asevera el entrenador.

Nada que ver con lo anterior. “Francés no va a jugar de lateral izquierdo”, anunció Víctor en otra declaración de intenciones envuelta en crítica tan elocuente como su intención de no volver a llenar las citaciones de canteranos a los que luego no utilizar. “Prefiero llevar a 20 o 21 que a 23 porque no quiero llevar a nadie de turista sabiendo que no va a tener opciones de jugar”. Otro mensaje alto y claro del técnico, que anunció, como ha venido avanzando este diario, que Liso será el único jugador que no forma parte del primer equipo que irá convocado, incluso con opciones de ser titular. “Tenía muy buenos informes y me gusta mucho porque en el tipo de fútbol que quiero hacer no tengo especialistas y él lo es. Ejecuta en los entrenamientos lo que me anunciaron y lo hace con atrevimiento, velocidad y disparo hasta preguntarme yo de dónde ha salido este tío. Si está convocado es que tiene opciones de jugar”.

Víctor, “mucho más feliz y sereno” tras unos primeros días “agotadores”, asegura que ya está “disfrutando mucho” de lo que hace. Se ha encontrado un equipo “muy receptivo, agitado en los entrenamientos para agradarme y con actitud positiva y desbordante”. A cambio, Víctor les está dando “pautas sencillas y concretas de la idea futbolística que creo que nos va a ir bien” y sobre todo “espacio de tranquilidad y confianza para que tengan atrevimiento y no bloquearles mentalmente, sino todo lo contrario”.

Afronta el aragonés su vuelta a La Romareda “con responsabilidad” y convencido de que sus jugadores se encontrarán el domingo con “un escenario fantástico para jugar que hay que aprovechar”. Asegura tener ya un “diagnóstico claro” de un equipo con males marcados. “No somos un equipo de mucha energía ni veloz en los últimos 30 metros en cuanto a jugadores explosivos a campo abierto. Tenemos futbolistas de buen manejo de la pelota y hay que organizarse ofensiva y defensivamente en torno a ella y darles el espacio natural que les permita dar el máximo de su capacidad y no tengan excusas. Si no somos rápidos no podemos jugar muy lejos de la portería porque no llegaremos mucho, así que hay que jugar cerca del marco contrario y, cuando no podamos, esperar nuestro momento”, subraya Víctor, que tiene claro que “aún no podemos ser un equipo dominante y más contra el mejor conjunto de Segunda”.

Porque el Espanyol llegará dispuesto a asaltar puestos de ascenso directo de la mano de Manolo González, relevo de Ramis en el banquillo. “Me ha sorprendido, honestamente. Igual sus dirigentes pensaban que estarían con diez puntos de ventaja sobre el resto, y eso en Segunda es complicado”.

Así que Víctor exige “mucho más a todos”, incluido Maikel Mesa, máximo realizador del equipo con ocho tantos. “Le he preguntado si no creía que debía tener más incidencia en el juego y me ha dicho que sí. Pues es el momento, quedan tres meses. Les he apretado mucho a todos desde el cariño y la confianza”, afirma el zaragozano, que insiste en reclamar atrevimiento a los suyos. “No me cabrearé si hay errores por ese atrevimiento” y se muestra convencido de que La Romareda marcará su gol. “Sabía que la afición no va a fallar porque nunca lo hace. Vamos a intentar darles algo que les haga felices. No les hemos dado muchas alegrías, la verdad”, asume.