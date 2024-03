Costumbrismo zaragocista. La contracrónica del Real Zaragoza-Espanyol.

El gol en este Real Zaragoza es una característica que no depende del entrenador, y el equipo lo demostró en el primer partido tras la vuelta de Víctor Fernández al banquillo, quedando claro que el aragonés no es un mago. A pesar de ello, sobre todo durante la segunda parte, su equipo mostró una cara distinta en la faceta ofensiva, con diez minutos en los que asediaron la portería perica.

El técnico zaragozano optó por confiar en Sinan Bakis de inicio frente al Espanyol, siendo la referencia en el ataque. El delantero turco no era titular desde el 30 de octubre contra el Burgos. Las lesiones no han dejado al atacante zaragocista tener continuidad en los últimos meses, y esto se notó en su juego en La Romareda. Un jugador lento en sus acciones y decisiones, mostrando estar todavía lejos del nivel que tuvo, por ejemplo, en el Andorra la pasada temporada. Excepto una espectacular chilena que se sacó de la manga y que a punto estuvo de poner patas arriba al estadio, Sinan Bakis no dio ninguna señal de peligro al rival.

Por otro lado, Germán Valera tuvo algunas buenas apariciones individuales, volviendo a demostrar el desborde que tiene el extremo. Pero le sigue faltando concretar esas jugadas, algo que, por el momento, apenas ha conseguido en esta temporada.

Sin embargo, por primera vez desde hace meses, el equipo dio señales de vida sobre todo durante los primeros minutos de la segunda parte. Entre el minuto 50 y el 60, el Real Zaragoza tuvo las dos ocasiones más claras del encuentro. La primera fue gracias a un potente remate de Francés en un córner, pero que Pere Milla sacó en la línea tras leer muy bien las intenciones del central. Además, Sinan Bakis apareció en su única jugada de peligro para realizar una chilena que salió rozando la cruceta de la portería. Pero después de que pasasen estos buenos momentos, al equipo le volvió a costar encontrar la manera de hacer daño al rival.

Además, Adrián Liso tuvo su debut con el primer equipo, disputando veinticinco minutos. El canterano se mostró muy activo, e incluso tuvo un disparo en la frontal, un tanto precipitado, que se marchó muy por encima del larguero.

Con este resultado, el Real Zaragoza suma un gol en los seis últimos partidos, algo que es insostenible si el conjunto aragonés quiere ir para arriba y dejar atrás cuanto antes la zona peligrosa de la clasificación. Para ello es esencial que el equipo despierte y que, gracias a la idea de juego que quiere plasmar Víctor Fernández, demuestre la pólvora que tienen sus hombres en el ataque.