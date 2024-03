Francho: "Merecíamos un empate como mínimo"

Para Francho Serrano, la derrota frente al Espanyol no fue justa. «Para mí no, creo que como mínimo nos merecíamos un empate. A lo mejor la victoria era demasiado, pero ha sido una parte para cada uno, indicó el centrocampista, convencido de que el gol llegará pese a acumular cuatro jornadas sin marcar. «Creo que es un poco el destino o la suerte. Ahora nos está tocando tener una mala racha de cara puerta, porque hoy hemos tenido ocasiones y hasta nos han sacado en la línea. Siguiendo así llegará el gol más pronto que tarde», aseguró el futbolista aragonés.

Francho destacó la segunda parte del equipo. "No es lo que queríamos y además en La Romareda había un ambiente espectacular. Hay que poner en valor la segunda parte. El equipo ha dado la cara ante un equipo que apunta a todo como es el Espanyol. Nos ha costado entrar en el partido y eso no ha sometido porque el gol no ha pesado, pero la segunda parte es para estar contentos, tener la cabeza alta y seguir en esta línea".

El centrocampista explicó también por qué salió del terreno de juego. "Ha sido la fascitis que me lleva dando la lata desde hace un mes. Ha sido una acción que he pisado mal, se me ha quedado afectada la zona y ya me ha imposibilitado para poder seguir. Espero que esto no me afecte para el próximo partido", aseguró.