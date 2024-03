La fascitis plantar obliga a parar a Francho Serrano

Francho Serrano se ve obligado a parar por la fascitis plantar que arrastra desde hace unas semanas y que le ha hecho jugar con dolor en los últimos partidos, teniendo en cuenta que ante el Valladolid fue baja por el golpe en el costado izquierdo que sufrió ante el Amorebieta y del que fue relevado al descanso.

El Real Zaragoza no especifica el tiempo de baja en su parte médico oficial, aunque es obvio que no volverá a jugar hasta que ese tratamiento al que está siendo sometido en el pie izquierdo tenga el efecto deseado y reduzca la molestia al menos para seguir participando, en un momento en que el equipo necesita al canterano, o si se para de forma absoluta para eliminar el problema. La fascitis plantar no es una lesión grave aunque sí limitante y que puede agravarse si se hace crónica. La baja es de este modo indefinida y dependerá de esa evolución de la molestia.

"El jugador del Real Zaragoza Francho Serrano, que tuvo que ser sustituido por un intenso dolor en la planta del pie izquierdo en los últimos minutos del partido que enfrentó el pasado domingo al Real Zaragoza y al RCD Español, tras ser sometido a pruebas, ha sido diagnosticado de una lesión a nivel de la inserción proximal de la fascia plantar. El jugador está siendo sometido a un tratamiento ortopédico, fisioterápico y biologico-regenerativo para intentar una pronta recuperación", asegura el club. Francho ya no entrenó el miércoles con el grupo tras ser relevado en el minuto 86 por Marc Aguado, que apunta a ser su sustituto en Anduva, en el duelo ante el Espanyol. Este diario ya avanzó ayer que el jugador tenía muy difícil llegar al duelo ante el Mirandés, donde tampoco están Guti, Nieto y Cristian Álvarez, todos lesionados.

Francho Serrano ha disputado 22 partidos de Liga y uno de Copa en lo que va de temporada y ya sufrió una lesión importante en este curso, en el isquiotibial izquierdo, con afección tendinosa, que le tuvo casi dos meses de baja.

Mouriño, con todos

El entrenamiento de este jueves ha supuesto el regreso de Mouriño, que se ha ejercitado con el grupo tras no hacerlo el miércoles por las molestias en el pubis que lleva arrastrando desde hace un par de meses y el uruguayo será de la partida ante el Mirandés, donde es muy factible que regrese al eje de la zaga y abandone el lateral derecho que ocupó en el estreno de Víctor Fernández ante el Espanyol para que Fran Gámez se sitúe en el costado diestro. Mientras, del filial han estado Liso, Juan Sebastián, Vaquero y Terrer. Este último jugó de titular ante el Valladolid, en el último partido de Velázquez, por la baja de Francho