La otra pandemia de Víctor

Once partidos le quedan a Víctor Fernández para cerrar la permanencia, el único objetivo posible a estas alturas para el Real Zaragoza y esa misma cifra fue la que dibujó el parón por la pandemia, con un equipo lanzado hacia el ascenso, en una inercia positiva y que vio frenada esa trayectoria cuando el fútbol, y todo el mundo, se detuvo allá por marzo de 2020. Al volver, tres meses después, ya nada fue igual, y una terrible trayectoria de 10 puntos de 33 posibles supuso dilapidar las opciones de ascenso directo para que en la promoción el Elche sepultara esa vía ante un Zaragoza muy tocado y sin Luis Suárez y Puado, sus dos referencias arriba. Ahora, Víctor se enfrenta a esas once citas, tras la derrota ante el Espanyol, sabiendo que el objetivo es mucho más prosaico, aunque también mucho más sencillo de alcanzar. Probablemente, le bastaría con firmar esa misma puntuación pospandemia, viendo el ritmo de la zona de descenso.

«No alcanzar el objetivo en 2020 fue devastador para mí, me aniquiló totalmente como entrenador y como persona y me dejó vacío e inmerso en una soledad infinita de dolor y tristeza», dijo Víctor en su presentación con el Zaragoza hace ahora once días. Tenía en mente lo sucedido en aquella temporada, cuando todo apuntaba a que era el año del retorno, con una segunda plaza tras ganar en Málaga con gol de Luis Suárez y con cinco puntos de renta con el tercero (Almería), quedando 33 por jugarse y seis citas en La Romareda, donde el Zaragoza se sentía fuerte y arropado como complemento a una inercia positiva global, con 10 partidos sin perder y 22 puntos de 30 posibles, que solo señalaba a un punto, a la tierra prometida de la élite.

Todo se paró en España y en el mundo el 15 de marzo y no se volvió a activar hasta casi tres meses después, un 13 de junio con La Romareda vacía y con el sopapo del Alcorcón, con una derrota por 1-3 que dejó claro que habían cambiado muchas cosas, que nada iba a ser igual. El Zaragoza pasó más tiempo en ese parón deseando que la competición se quedara sin acabar y que el ascenso llegara en los despachos que pensando en una reanudación que iba a traer un escenario muy distinto y en el que el Zaragoza, mental y físicamente, estuvo peor preparado que el resto para mandar al limbo ese ascenso que tan bien encaminado tenía.

Un estadio vacío, con cinco derrotas seguidas (Alcorcón, Almería, Huesca, Rayo y Oviedo) y jugar cada tres días en una plantilla donde la fortaleza principal estaba en el once titular fueron dos obstáculos demasiado elevados para el equipo, que logró ganar al Extremadura y al Lugo fuera de casa, además de a la Ponferradina en el epílogo en La Romareda en aquella jornada con la suspensión del Deportivo-Ponferradina que retrasó los playoffs y dejó sin opciones de jugarlos a Luis Suárez por la posición del Watford. El único empate en aquella serie de 11 choques llegó frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López.

El calendario que resta

Aquel frustrado ascenso, no solo de Víctor sino de todo el club, es una espina clavada para el técnico, sin la que es imposible entender su regreso ahora, aunque también hubiera una negativa a volver unos meses después, en noviembre de 2020 y tras la salida de Baraja, por esa devastación que el propio Víctor reconoció sufrir. Para que se pueda quitar esa espina es necesario sellar la permanencia, con 7 puntos de colchón, 2 más que entonces, teniendo en cuenta que el ritmo de los perseguidores por no caer al descenso es mucho menor que el de los candidatos a subir.

Al Zaragoza, con la mirada puesta en los 50 puntos, aunque probablemente sean necesarios menos, le restan seis partidos fuera de casa, ante el Mirandés, Levante, Huesca, Leganés, Oviedo y Racing, y cinco en La Romareda, donde va a recibir al Tenerife, Elche, Burgos, Racing de Ferrol y Albacete, el que será el último partido del curso. El orden es, pues, distinto, con más partidos a domicilio que en casa con respecto a esas 11 citas que dilapidaron el sueño zaragocista de regresar a la élite, una meta que Víctor mantiene para el futuro (firmó hasta 2025) y que exige ahora sellar el objetivo de seguir en Segunda.