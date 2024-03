Más problemas para Víctor: Mollejo y Fran Gámez no se entrenan este viernes

La segunda semana de trabajo en el cuarto retorno de Víctor Fernández al banquillo del Real Zaragoza no está quedando exenta de contratiempos, ya que este viernes tanto Mollejo como Fran Gámez no se han ejercitado con el grupo. En el caso del lateral valenciano no lo ha hecho por su paternidad, ya que acaba de ser padre de una niña, mientras que en el del delantero toledano no ha trabajado por unas molestias que a solo dos días vista del partido en Anduva ante el Mirandés comprometen su presencia en ese duelo del domingo. De momento, está siendo sometido a pruebas y todo apunta a que no podrá jugar. Por su parte, a Fran Gámez sí se le espera en ese encuentro.

A ese partido llega el Zaragoza con las bajas seguras de Francho Serrano, con el que esta semana se ha decidido parar para realizar un tratamiento por la fascitis plantar en su pie izquierdo que sufre en los últimos tiempos y que es baja indefinida, Cristian Álvarez, que sigue recuperándose del pinchazo en el sóleo que sufrió a principios de marzo, Nieto, Guti y Borge, lesionados de larga duración. Además, Francés no puede jugar en este partido por estar con la selección absoluta, con la que disputó 5 minutos este jueves en el amistoso ante Eslovaquia y juega contra Bélgica el partido clasificatorio del Europeo el próximo martes.

Liso, factible titular

Mientras, del filial han estado en la sesión Adrián Liso, Pau Sans y Vaquero, que dadas las bajas que tiene el Zaragoza para este partido parece más que probable que estén en la citación que Víctor dará a conocer este sábado antes de poner rumbo a tierras burgalesas. Liso ya debutó con el entrenador zaragozano la semana pasada ante el Espanyol y las bajas en ataque le pueden dar la oportunidad de jugar de inicio.