Víctor Fernández: "Mientras no encontremos el gol nos va a tocar sufrir mucho"

Víctor Fernández se mostró muy preocupado tras el empate a cero en Anduva por la falta de gol del equipo, algo que tiene que mejorar y por lo que el Real Zaragoza va a "sufrir mucho". A pesar de ello el técnico zaragozano está contento con como se va de menos a más durante el encuentro, teniendo unas segunda partes mejores que las primeras.

Tras la derrota contra el Espanyol en La Romareda, Víctor Fernández afrontaba su primer partido fuera de casa, en el que ha vuelto a ver a un Real Zaragoza mejor en la segunda parte: "Se ha demostrado que nos va a costar muchísimo, tenemos queda dar un salto cualitativo en los últimos 30 metros que no nos va a costar. Hemos ido de menos a más, hemos crecido mucho durante el partido, quiero reforzar al equipo con el empate, se ha visto a un Zaragoza ambicioso. Estoy contento en el sentido del crecimiento en el propio partido, pero arriba necesitamos más pausa, ser más atrevidos en el uno contra uno y tener más veneno en las acciones. Lo estamos intentando y estamos buscando esto", declaró.

En cuanto a los jugadores, el entrenador destacó, sobre todo, a Toni Moya y Marc Aguado: "Hay mucha igualdad en cuanto a rendimiento. Lluís cuando le toca jugar lo hace muy bien. La pareja Moya-Marc Aguado es lo más destacado, han hecho un partido muy bueno. Moya ha sido de los jugadores más brillantes en los 90 minutos. Liso ha tenido descaro, es el que más ha intentado dar profundidad", afirmó.

También habló del máximo goleador del Real Zaragoza, Maikel Mesa, al que echa mucho de menos el equipo cuando no entra en juego demasiado. Además pidió a Bakis más participación en el ataque: "Maikel, aunque no participe, es el que está siempre más relacionado con el gol. Ha tenido los disparos con más peligro. Lo veía fatigado por el trabajo de ida y vuelta obligado a hacer y lo he sustituido. Bakis he visto una lenta mejoría, más participativo aunque no ha tenido muchas situaciones dentro del área. Espero y necesitamos que aumenten sus prestaciones en el equipo porque necesitamos a los goleadores".

Para finalizar Víctor Fernández afirmó que hasta mejorar de cara a portería, el equipo va a sufrir: "No veo falta de ambición. Hoy en el segundo tiempo hemos mostrado esa actitud valiente, pero hay muchas jugadas que se convierten en jugadas intrascendentes por un punto de tranquilidad o toma de decisiones, cuando mejoremos eso seremos un equipo más peligroso. Mientras no lo encontremos nos va a tocar, lamentablemente, sufrir mucho".