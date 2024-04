El tino de Víctor, Iván Azón y el fútbol en pie... de guerra

Andrés Montes fue un genio. Comprendido o incomprendido, pero un genio. A Ron Harper, ganador de cinco anillos de la NBA entre los Bulls y los Lakers, siempre con Phil Jackson como entrenador en ambas franquicias, Montes también lo rebautizó. Cada vez que lo citaba en sus inolvidables retransmisiones le nombraba así: ‘Albañilería, fontanería, electricidad, 24 horas a su servicio’, por su condición de multiusos y su gran capacidad para hacer el trabajo sucio y de segundos planos en unos equipos donde había estrellas rutilantes que necesitaban todos los focos apuntándoles. Harper no era un cualquiera, era un jugador magnífico y magnífica fue también su interpretación de los roles que debía asumir en cada lugar y en cada momento.

Desde que se consolidó en el primer equipo del Real Zaragoza, nadie ha podido reprocharle nunca a Iván Azón que su actitud no fuera la correcta, que su esfuerzo y abnegación por el trabajo no fueran los máximos cada día que se ha vestido la blanquilla y que su disposición a hacer la faena ingrata de albañilería, fontanería y electricidad al servicio del colectivo no fueran siempre ejemplares. Azón ha podido jugar bien, regular o mal, pero su dedicación y su sacrificio siempre han sido incuestionables.

El canterano llevaba una temporada muy floja, con su progresión frenada e incluso decaída, aturullado, sin confianza, reñido con sus propias piernas y con solo dos goles, uno el 3 de septiembre al Eldense en La Romareda y otro al Sporting en Gijón el 14 de octubre. Desde entonces hasta este domingo no había marcado. Cinco meses entre medias. Contra el Tenerife, el nueve volvió a celebrar un tanto y de qué manera. Suyo fue el 2-1, la culminación de un gran contragolpe que inició Bakis tocando de cara, que continuó Toni Moya en línea recta y con una conducción y un pase perfectos y que terminó Azón de manera brillante, con un golpeo muy bueno con el interior del pie derecho.

En el arte que más se le resiste, el de la definición, esta vez Iván estuvo sensacional. A este equipo, Azón nunca le va a estorbar. Siempre sumará cosas. Otra es que a un Zaragoza que quiera ser aspirante le hará falta un delantero de categoría técnica superior. Para eso se fichó a Bakis el pasado verano, aunque el turco no haya cumplido ninguna expectativa.

Desde su llegada, en sus declaraciones sobre sus jugadores Víctor está siendo más paternalista que nunca, consciente de dónde está, con quiénes está y de cómo estaba la plantilla. El entrenador elogió el esfuerzo de Iván, su juego de espaldas y en carrera y su partido, que calificó de completo. Y puso el acento en algo que puede parecer secundario pero que es importante: “No ha estado tanto por los suelos”, dijo.

Iván Azón pasaba demasiado tiempo rodando por el césped, excesivo incluso para un delantero como él que siempre busca el contacto y el choque y que, por lo tanto, tiene más posibilidades de darse de bruces que el resto. No es una cuestión menor. Al fútbol se juega de pie. El nueve se levantó contra el Tenerife y se puso otra vez en pie para hacer lo que mejor sabe: seguir dando guerra.