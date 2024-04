Francés: "Ya se verá cuando llegue el verano"

Alejandro Francés, en una entrevista en Play Segunda, no quiso entrar en demasía en su futuro, sabiendo que le queda un año de contrato, hasta 2025 y que este verano su salida es muy factible, tras cuatro temporadas en el Zaragoza y con ofertas que no levan a faltar. “Yo ya le he dicho a mi representante que ahora mismo estoy en el Real Zaragoza, soy muy feliz aquí e intento demostrar cada día lo que puedo ser y lo que puedo dar. Ahora estoy centrado en el equipo, que para mí es lo más importante, y después en el verano ya me irá diciendo lo que hay o lo que no hay, pero ahora mismo quiero estar centrado en el Zaragoza y acabar la temporada lo más arriba posible", aseveró en este programa de la Cadena Ser. Y es que, como ha pasado en los últimos veranos, ofertas de la élite no le van a faltar.

"Al final también te enteras de rumores que salen y es gratificante que clubs de Primera División se interesen por ti. Estoy muy agradecido a esos equipos, pero yo le he dicho a mi representante que quiero estar tranquilo, estar con mi familia, disfrutar de esta temporada y cuando llegue el verano ya se verá", añadió el central, fijo en la sub-21 y que está completando su mejor temporada desde que llegó al primer equipo, con dos buenos años iniciales, 2020-2022, y un curso pasado donde bajó su nivel.

“Otros veranos también había tenido ofertas y yo aposté por el Real Zaragoza porque soy muy feliz aquí y soy zaragocista como el que más", afirmó haciendo alusión a su renovación en 2022, con una mejora de sus emolumentos más acorde a su rol, para situarlo en la zona media de la plantilla y subiendo su cláusula a 12 millones, con 25 en Primera, con la llegada de la nueva propiedad y en un año donde estaba en la agenda de clubs de Primera como el Sevilla, el Celta, la Real Sociedad o el Villarreal, sobre todo del equipo sevillista, que realizó varios tanteos por el defensa. Entonces, se dejó hablado con el defensa que, si no se subía en esa temporada 22-23 podría salir siempre que llegara una oferta que se considerara aceptable, algo que no sucedió, aunque sí hubo claro interés en verano de equipos como el Mallorca, el Girona, el Copenhague o el Almería y su posible marcha estuvo sobre la mesa hasta el final del mercado.

Ahora, capitán en la sub-21, con unos Juegos por delante en los que tiene plaza fija y tras una temporada a gran nivel, teniendo un año más de contrato, su situación invita a pensar en su adiós: "Este proyecto no ha salido como nosotros queríamos porque nosotros queremos ascender. Aún tenemos alguna posibilidad de meternos en el playoff y vamos a luchar hasta el último momento por ello, pero es un momento difícil. Yo siempre he apostado por el Real Zaragoza y también nos sentaremos con el club, que es el que me lo ha dado todo. Y a ver qué pasa en un futuro, que no se sabe”, sentenció, confirmando tal y como dijo este diario que aún no se ha hablado de su renovación con el Zaragoza, si bien esta se antoja harto complicada.

De nuevo con el grupo

Mientras, Francés, que el miércoles no se ejercitó con el grupo tras hacerlo en el gimnasio, lo ha hecho esta mañana de jueves con el resto porque lo de ayer solo se trató de un reparto de trabajos y tratar de darle descanso después de venir la semana pasada de la concentración de la sub-21 y jugar ante el Tenerife. El central estará a disposición de Víctor ante el Levante, donde puede volver a una lista Cristian Álvarez tras la lesión en el sóleo que sufrió a finales de febrero, aunque es posible que Víctor espere una semana más, pero el meta argentino continuúa acumulando días de trabajo grupal. Borge, Nieto, Guti, Mollejo y Francho siguen al margen y son bajas y del Aragón estuvieron, y estarán en la lista ante el Levante, Adrián Liso y Pau Sans.