Maikel Mesa: "Hoy estoy aquí, pero mañana no lo sé, el fútbol es muy caprichoso"

¿Cómo se recibió en el Real Zaragoza la victoria ante el Tenerife tras siete jornadas sin ganar?

La sensación es de alivio, veníamos en una situación complicada, no solo por los resultados, sino también psicológicamente, el equipo estaba sufriendo mucho. Necesitábamos ganar y sabíamos que podía ser un punto de inflexión importante, no se podían escapar esos puntos y al lograrlos ha sido eso, un alivio, también para afrontar mejor lo que viene, buscando esa mejoría en la dinámica.

¿Notaban que el equipo estaba bloqueado?

Sí, mucho, no solo en los partidos, también en los entrenamientos, en los que veías claro que el equipo estaba por debajo del nivel, no solo física o tácticamente sino por ese bloqueo de cabeza. No es fácil asumir situación así más teniendo en cuenta de dónde venimos y lo que queremos, pero había que salir como fuera y ahora hay que seguir creciendo.

Tras 33 jornadas, un gran inicio, la caída después, la llegada de otro entrenador, no terminar de levantarse, otra caída y un tercer técnico. Es muy difícil explicar esta temporada…

La explicación habla un poco de la complejidad de la categoría y del fútbol en sí. Se hizo un proyecto para buscar otro objetivo y se te da al contrario. Es fútbol. Ojalá supiéramos el porqué, ya que lo habríamos atajado mucho antes, pero las rachas son así, se va complicando la situación y se hace difícil darle la vuelta.

Sin entrar en las circunstancias y en el devenir de la temporada, ¿para qué tenía equipo el Zaragoza en este curso? No es para ser decimoquinto...

Pero es que eso es lo que somos. Tampoco en el Albacete en la temporada anterior teníamos un equipo para lograr el playoff al priori y lo hicimos por méritos propios. Por deméritos propios el Zaragoza está el 15º. Se creó un proyecto para ascender, eso está claro, pero la complejidad del fútbol es esa. Si fuera solo por dinero, los tres equipos que bajan serían los que siempre subieran. Estás donde mereces estar, ya que a las alturas que estamos no hay más.

"Víctor nos ha aportado tranquilidad en todos los aspectos, en entrenamientos, en la afición y demás. Ha venido para sumar y nos ha restado en muchas situaciones de presión en que al equipo le estaba costando afrontar partidos en casa y no ser capaces de ganar"

¿Qué ha cambiado la llegada de Víctor Fernández en estos tres partidos?

Nos ha aportado tranquilidad en todos los aspectos, en entrenamientos, en la afición y demás. Ha venido para sumar y nos ha restado en muchas situaciones en que al equipo le estaba costando afrontar partidos en casa y no ser capaces de ganar. Nos ha restado en presión, por supuesto. Ante el Espanyol viene el míster y la afición es el día en que mejor ha estado en toda la temporada, fue un espectáculo. Y seguramente sin Víctor no habría sido así. Ha sido clave para conseguir esa unión y la gente ve que con Víctor al frente el equipo es otro, diferente, y esa unidad nos va a hacer mejores a todos.

Ha jugado con los tres entrenadores, pero tras el adiós de Escribá llegó Julio Velázquez y el equipo no se levantó ¿Hasta qué punto la apuesta por él fue certera?

No voy a ser yo el que hable de los méritos o deméritos de un entrenador, el club lo vio como el indicado para salir de esa situación, pero por trabajo y por implicación seguro que no fue, ya que venía a la Ciudad Deportiva el primero y se iba por la noche. Más no se le podía exigir como trabajo, aunque los resultados a veces no llegan como esperas. Ese entrenador no tiene un ‘pero’ de parte de nadie, lo dejó todo y no fue suficiente.

Apostó mucho por primar la solvencia y el equipo apenas llegaba y generaba en los últimos partidos con él. ¿Cree que eso concuerda con el estilo que pide La Romareda?

La Romareda lo que quiere es que el equipo gane, se juegue con tres centrales, con cuatro defensas o con cinco. Ante el Leganés jugamos con tres atrás y se hizo un partidazo y la gente salió contenta. O ante el Sporting. No se dieron los resultados y ya está, fue una pena porque Julio Velázquez estaba implicado al máximo, pero se dio ese cambio y para delante.

"Por supuesto que el único objetivo son los 50 puntos. Nos tenemos que dejar de tonterías y no podemos engañar a nadie. Hay que lograrlos cuanto antes y, si lo haces en febrero, tienes más margen para estar al final arriba. Ahora queda mucho menos y es la meta, no hay otra"

Con 41 puntos y nueve jornadas por delante. La meta solo es los 50 puntos…

Sí, por supuesto. Nos tenemos que dejar de tonterías y no podemos engañar a nadie. Pero es que en la primera rueda de prensa que tuve al llegar ya dije que en Segunda el primer objetivo que consigues es ese, los 50, antes de ascender tienes que pasar por ahí. Hay que lograrlos cuanto antes y, si lo haces en febrero, tienes más margen para estar al final arriba. Ahora queda mucho menos margen, pero es la meta, no hay otra.

Cuando Víctor es presentado ya habla de peligro y en esa comparecencia también lo admite Juan Carlos Cordero. ¿Lo han visto ustedes en el vestuario ese peligro de bajar?

Aquí nadie ha sido ajeno a la situación que se vivía, pasaban las semanas no ganabas y miras a ver dónde estás y ves que más cerca de abajo. ¿Peligro? Obviamente te pones en alerta cuando los resultados no llegan y tienes que ganar. Hemos sido conscientes de la situación en la que estábamos y lo seguimos siendo.

"¿Peligro? Obviamente te pones en alerta cuando los resultados no llegan y tienes que ganar. Hemos sido conscientes de la situación en la que estábamos y lo seguimos siendo"

Nueve goles suma ya en esta temporada en Liga, su mejor cifra en una temporada como profesional. ¿Hasta qué punto está satisfecho y se ha visto al mejor Maikel Mesa?

En cuanto a goles está claro que es mi mejor temporada, estoy siendo muy eficaz. Yo siempre trabajo para ser mejor, desde que a los 19 llegué al fútbol profesional, y tengo 32, mi meta es ser hoy más que ayer. En las dos últimas temporadas creo que por la edad y por la experiencia he subido el nivel, aunque siempre que he sido importante y me dan lo que merezco en minutos en una temporada he sido capaz de hacer goles, por ejemplo en el Mirandés en la campaña que me asiento en Segunda y tenía 25 años. Si termino las Ligas con treinta y muchos partidos sé que logro buenos números y aquí he tenido esa regularidad, con la dificultad de serlo con tres entrenadores, y estoy aportando.

Ante el Tenerife Víctor le sitúa en la izquierda, donde ya jugó con Escribá y en otros momentos de su carrera, pero da la sensación que no es donde más cómodo se siente.

Lo he hecho muchas veces. Mi posición ideal es en el once, porque quiero jugar siempre, obviamente si juego por dentro tengo más capacidad de asociación y de llegada, pero si muchos entrenadores me han colocado en la banda es porque ven que ahí puedo aportar, ven algo que parece que no puede ser o que no se ve desde fuera.

"Ante el Tenerife prácticamente no toqué la pelota, parece que no estoy y me podía haber ido de La Romareda con dos goles. Yo soy esto, soy así, no hace falta que necesite asociarme todo el partido ni tener todo el rato el balón"

Lo que se ve desde fuera es que si juega en zonas interiores, por detrás del punta, muchas veces le hace falta más volumen de participación con el balón. ¿Esa asignatura la tiene pendiente?

Ante el Tenerife prácticamente no toqué la pelota, parece que no estoy y me podía haber ido de La Romareda con dos goles. Yo soy esto, soy así, no hace falta que necesite asociarme todo el partido ni tener todo el rato el balón, sino solo estar y aparecer. Habrá partidos que tenga más presencia con balón y otros que no la necesite y sea eficaz.

Jugar en banda le exige más sacrificio defensivo. ¿Hasta qué punto se ve en esas tareas?

Me veo en las tareas que me manda el entrenador. Si Víctor me coloca ahí es porque cree que puedo aportar tanto en lo ofensivo como en lo defensivo.

Tampoco esconde en muchas ocasiones su carácter. No le falta, sin duda.

Sí, lo tengo, por eso al llegar aquí el pasado verano el vestuario creyó que podía ser uno de los capitanes del equipo. Tengo mucho carácter, desde pequeño además, y eso ha hecho que sea futbolista profesional, que esté aquí, y lleve tantos años en Segunda, que llevo 10 temporadas. Sin este carácter habría abandonado mucho antes, porque he vivido situaciones muy complicadas.

¿Cree que ese carácter solo le ha sumado o que a veces le ha restado?

Me ha sumado solo, porque he sido competitivo a full siempre. He vivido situaciones con entrenadores que no me daba la mano ni por la mañana, pero he sido cabezón, no me he rendido nunca. He tenido que dar pasos atrás en mi carrera, bajando a Segunda B y tirar para delante. Y eso es por mi carácter.

Se quedó huérfano de padre de muy pequeño, eso marca mucho.

He sido un echado para delante toda la vida, es lo que me ha tocado ser y vivir. Salir joven de casa es complicado para los canarios y en el Guijuelo por ejemplo duré una semana. Estaba y estoy muy unido a mis hermanos y a mi madre, pero no me quedó otra que salir y ganarme la vida como fuera. Ese carácter ha hecho que esté aquí, con 32 años, y después de tantas vueltas.

Cumplirá 33 años en junio y solo ha jugado un partido, con Osasuna en la 12-13, en Primera. ¿Qué le ha faltado para llegar a la élite?

Por trabajo no ha sido. La tranquilidad que yo tengo es que si ya no llega esa oportunidad antes de que me retire yo lo he dado todo cada día y en todos los equipos. Al Maikel Mesa profesional nadie le puede poner un ‘pero’. No sé qué me ha faltado, obviamente si no lo logro se me quedará esa espina porque a todos nos gusta estar lo más arriba posible y pensaré en la mala suerte de no haber llegado. Por capacidad futbolística no es, pero sí de momentos, en el año que asciendo con Osasuna, en Las Palmas, donde lo normal es que firmando 5 años, al menos en uno subas y te quedes, pero me voy al Albacete y es la temporada que lo logran… Y tampoco he sido un caso de hacer una campaña muy buena y que un equipo de Primera pagara traspaso por mí.

Maikel Mesa posa con el escudo en la Ciudad Deportiva. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ante el Tenerife consigue un muy buen gol de volea, en un remate de delantero. ¿Lo fue en sus inicios?

No lo fui, nunca en la vida, siempre jugué un poco más atrasado. Esa capacidad de definición es innata. Igual que Germán Valera la tiene en el uno contra uno, a mí eso me sale sin querer prácticamente. Llevo toda la vida haciendo lo mismo y es mi virtud mayor, aparecer de segunda línea y hacer gol.

¿Es su gol más bonito en el Zaragoza?

El del Sporting en Gijón también fue bueno, aunque este fue bonito, claro.

No lo celebró ese tanto ante el Tenerife, donde estuvo hasta en cadetes. ¿Por qué no lo hizo?

Es que siempre quise jugar en el Tenerife, soy de allí y lo que quiero es jugar en el equipo de mi tierra. No se dieron las circunstancias durante prácticamente toda mi carrera y el año pasado hubo un acercamiento bastante importante, pero el fútbol es esto, también tomar decisiones. Hubo un momento en que le metí un gol con Las Palmas y lo celebré, seguramente me equivoqué, aunque no hice una excepción ese día al señalarme el escudo. ¿Me lo podría haber ahorrado? Por supuesto. Tengo ahora una madurez mayor, se pueden cometer errores y se pueden enmendar. Me equivoco una vez, pero dos no. Metí el gol y no lo celebré por respeto.

Habla en pasado de ese deseo de jugar en el Tenerife. ¿Se puede dar en un futuro?

Yo me centro en el día a día, pero a todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Un zaragozano si le preguntas te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario.

Aquí le queda un año, porque firmó por dos. No concibe otra situación que no sea seguir, ¿no?

Es que vivo al día a la máxima expresión, a tope. No me veo pensando en el Elche sin dejar de hacerlo en el Levante. Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Si no llevara nueve goles igual usted me estaría preguntando por mi salida en verano. Mi temporada a nivel de partidos y goles es buena y solo pienso en el próximo partido.

"Hay mimbres para crecer a partir de este año. Lo que puede suceder en verano no lo sé, pero sí que hay una base de futbolistas que tienen que dar más y que pueden ser muy importantes en la categoría"

Ese proyecto de ascenso, ¿tiene que tener una continuidad de esta temporada en muchos nombres o firmar una nueva revolución como la del verano pasado?

Eso ya es trabajo de la dirección deportiva, en el verano pasado llegaron buenos futbolistas, pero no se dieron las situaciones por un año en que se dio todo al revés, pero hay mimbres para crecer a partir de ahí. Lo que puede suceder no lo sé, pero sí que hay una base de futbolistas que tienen que dar más y que pueden ser muy importantes en la categoría para estar arriba la próxima temporada.

¿Qué le ha parecido la afición de La Romareda ahora que la ha vivido desde dentro?

Ha respondido a lo esperado. Cuando vienes a jugar aquí sabes al campo que llegas. Sales a jugar y el ambiente es más de lo que es la Segunda, en lo bueno y en lo malo, la gente se entrega a tope, pero también exige mucho. Pero es que nadie desconoce la exigencia de La Romareda, yo he venido aquí de rival y siempre decíamos de tener ocasiones rápido para que la gente se le vuelva en contra al equipo. El futbolista profesional quiere vivir ambientes y momentos de estos, lo más cómodo para mí hubiera sido irme a otro sitio o seguir en el Albacete, pero mi sensación era la de dar un paso hacia delante en mi carrera.

"Sí, la camiseta del Zaragoza pesa más, pero el que viene aquí es consciente de ese peso, a nadie se le engaña en ese sentido. Yo estoy encantado, me gustan la exigencia, las aficiones y los estadios grandes"

¿La camiseta del Zaragoza pesa más que otras de Segunda?

Sí, por supuesto, pero el que viene aquí es consciente de ese peso, a nadie se le engaña en ese sentido. Sabes a dónde vienes y la exigencia que tienes. Yo estoy encantado por ahí, me gusta la exigencia, las aficiones y los estadios grandes.

Antes ha hablado del lado negativo de la afición y en Villarreal hubo un episodio de tensión que usted vivió a la salida del autobús. ¿Hasta qué punto cree que cualquier aficionado puede faltarle al respeto a un jugador?

Entendemos que la afición no estuviera contenta, pero no nosotros tampoco lo estábamos. Habíamos empatado en un estadio donde habían perdido equipos importantes de arriba. Complican mucho ese tipo de situaciones, yo tengo más edad y más experiencia que otros, pero entiendo que haya futbolistas más jóvenes o con menos experiencia y son más débiles en ese sentido. A nadie le hace bien que tu propia afición te diga que no mereces la camiseta, aunque el fútbol es así, no lo voy a cambiar yo.

El Zaragoza lleva 11 años en Segunda, formar parte de la plantilla del ascenso sería entrar en la leyenda. Imagino que usted también querrá estar ahí.

Es que el objetivo de todos los que estamos ahí es formar parte de la plantilla que lo logre. Ojalá lo consiga, porque el equipo que lo haga posible será un histórico dentro de todo lo mucho que ha logrado el club en sus años de existencia.

¿Ve en Víctor al guía ideal para ese objetivo?

Por supuesto, es la persona que ha visto el club como más oportuna. A muerte con él, lo mismo que estuvimos con los anteriores, y hasta donde él diga.

